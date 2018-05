MLB-Livestream: Red Sox @ Astros am 01.06.

MLB Twins @ Royals NHL Capitals @ Golden Knights (Spiel 1) NBA Warriors @ Rockets (Spiel 7) BSL Tofas -

MLB Livestreams

Twins @ Royals am 30.05. um 02:15 Uhr

Die Minnesota Twins sind zum zweiten Mal innerhalb von drei Tagen zu Gast bei den Kansas City Royals.

Blue Jays @ Red Sox am 30.05. um 19:05 Uhr

Die Boston Red Sox empfangen die Toronto Blue Jays zum neunten Spiel zwischen den beiden Teams in dieser Saison.

Yankees @ Orioles am 02.06. um 01:05 Uhr

In der MLB treffen die Yankees und die Orioles aufeinander.

Welche Sportarten zeigt DAZN?

DAZN bietet für zahlreiche Top-Spiele aus den europäischen Fußballigen Livestreams an. Aber nicht nur die Fans der Premier League, der Primera Division, der Ligue 1 und der Serie A kommen beim Streaming-Anbieter voll auf ihre Kosten.

Durch den Erwerb der Übertragungsrechte an der NFL, der NHL, der MLB und der NBA wird DAZN auch als "Home of the US-Sport" bezeichnet. Neben Fußball und US-Sport berichtet DAZN darüber hinaus auch über Tennis, Rugby, Darts, Hockey, Boxen, Golf, Volleyball, MMA, Kickboxen und Snooker.

Dabei sondiert DAZN stets den Markt, wodurch sich das Angebot im Laufe der Zeit erweitern kann.

Wie viel kostet DAZN?

Nach einem Gratismonat im Zuge der Neuregistrierung kostet das Angebot von DAZN 9,99 Euro im Monat. Weitere Kosten fallen nicht an. Ein Abonnement bei DAZN ist monatlich kündbar.

Wie kann ich für DAZN bezahlen?

Neben den klassischen Bezahlmethoden via Kreditkarte oder dem SEPA-Lastschriftmandat können DAZN-Kunden seit November 2017 auch ganz simpel über ein PayPal-Konto die monatliche Gebühr entrichten. Auch möglich ist der Bezahlweg über iTunes.

Der monatliche Preis kann zudem mit Gutscheinen abgegolten werden. Die dafür benötigten Gutscheincodes können über folgende Wege erworben werden.

- Per E-Mail von DAZN oder einem Partner, z.B. erhalten Kunden bestimmter Firmen weitere Gratismonate in Form von Gutscheincode.

- Über eine Werbung/Werbebeilage in einer Zeitschrift

- Als Preis bei einem Gewinnspiel