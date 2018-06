MLB-Livestream: Diamondbacks @ Rockies am 10.06.

NBA Do 07.06. Warriors vs. Cavs: Holt sich GSW auch Spiel 3? MLB Live White Sox @ Twins MLB Live Yankees @ Blue Jays MLB Live Phillies @ Cubs MLB Royals @ Angels Serie B Cittadella -

Die MLB live auf DAZN! Die Arizona Diamondbacks sind zu Gast bei den Colorado Rockies.



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Diamondbacks @ Rockies am 10.06. um 01:15 Uhr!

MLB Livestreams

Orioles @ Mets am 06.06. um 19:10 Uhr

Die Orioles sind in der MLB zu Gast im Citi Field.

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Yankees @ Blue Jays am 07.06. um 01:07 Uhr

In der MLB sind die Yankees zu Gast im Rogers Centre bei den Blue Jays.

Yankees @ Mets am 10.06. um 01:15 Uhr

Das zweite Derby einer Serie von drei Spielen New York gegen New York. Die Yankees sind zu Gast im Citi Field bei den Mets.

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Dienst, der sich seit seinem Start im August 2016 mit mehr als 8.000 Live-Events pro Jahr den Ruf als "Netflix des Sports" erarbeitet hat. In Europa kann man DAZN in Deutschland, Österreich und der Schweiz empfangen.

Die Mitgliedschaft ist im ersten Monat kostenlos, nach dem Probemonat kostet DAZN 9,99 Euro monatlich. Die Mitgliedschaft ist monatlich kündbar. Betrieben wird das Streaming-Portal von der britischen Perform Group.

DAZN und die Bundesliga-Highlights

Der Streamingdienst ist stets auf der Suche nach neuen Rechten. So zeigt DAZN seit Beginn der Saison 2017/18 nicht nur Livestreams aus den internationalen Top-Ligen, sondern hat auch die Bundesliga im Portfolio.

Nur 40 Minuten nach Abpfiff kann man sich auf DAZN die Highlights der Bundesliga-Partien anschauen. Dafür werden keine zusätzlichen Kosten fällig, man muss sich lediglich das Abonnement für 9,99 Euro im Monat sichern.

Welche Sportarten zeigt DAZN?

DAZN bietet für zahlreiche Top-Spiele aus den europäischen Fußballigen Livestreams an. Aber nicht nur die Fans der Premier League, der Primera Division, der Ligue 1 und der Serie A kommen beim Streaming-Anbieter voll auf ihre Kosten.

Durch den Erwerb der Übertragungsrechte an der NFL, der NHL, der MLB und der NBA wird DAZN auch als "Home of the US-Sport" bezeichnet. Neben Fußball und US-Sport berichtet DAZN darüber hinaus auch über Tennis, Rugby, Darts, Hockey, Boxen, Golf, Volleyball, MMA, Kickboxen und Snooker.

Dabei sondiert DAZN stets den Markt, wodurch sich das Angebot im Laufe der Zeit erweitern kann.