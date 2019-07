MLB-Livestream: Braves @ Brewers am 17.07.

In der MLB sind die Braves zu Gast in Milwaukee bei den Brewers.



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Braves @ Brewers am 17.07. um 02:10 Uhr!

MLB Livestreams

Nationals @ Phillies am 14.07. um 19:05 Uhr

Es ist das letzte Spiel einer Dreier-Serie zwischen den Teams aus Washington und Philadelphia im Citizens Bank Park.

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Dodgers @ Red Sox am 15.07. um 01:05 Uhr

Es ist das letzte Aufeinandertreffen der letztjährigen World-Series-Teilnehmer Boston Red Sox und Los Angeles Dodgers in der laufenden Regular Season.

Mets @ Twins am 17.07. um 19:10 Uhr

Die Minnesota Twins begrüßen im Target Field die New York Mets.

DAZN und die Bundesliga-Highlights

Der Streamingdienst ist stets auf der Suche nach neuen Rechten. So zeigt DAZN seit Beginn der Saison 2017/18 nicht nur Livestreams aus den internationalen Top-Ligen, sondern hat auch die Bundesliga im Portfolio.

Nur 40 Minuten nach Abpfiff kann man sich auf DAZN die Highlights der Bundesliga-Partien anschauen. Dafür werden keine zusätzlichen Kosten fällig, man muss sich lediglich das Abonnement für 9,99 Euro im Monat sichern.

Auf welchen Geräten kann ich DAZN anschauen?

Du kannst DAZN auf nahezu allen mobilen Endgeräten und Smart TVs anschauen. Nach dem Abschluss deiner Mitgliedschaft kannst du DAZN über die PlayStation 3, PlayStation 4, sowie über die Xbox One abrufen.

Natürlich ist DAZN über den herkömmlichen Weg auf dem Laptop zu erreichen. Dazu benötigt es lediglich eine Internetverbindung. Außerdem bietet DAZN dank der App die Möglichkeit, alle Events auch unterwegs zu verfolgen.

DAZN als Heimat von zahlreichen Box-Highlights

DAZN ist stets auf der Suche nach Sport-Highlights, die auf der Plattform übertragen werden können. In diesem Kontext hat der Streaming-Dienst regelmäßig ausgewählte Box-Events im Programm. In der Vergangenheit übertrug DAZN beispielsweise den Mega-Fight zwischen Floyd Mayweather und Conor McGregor.