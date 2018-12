NFL-Livestream: Vikings @ Lions (Delayed) am 23.12.

Die Saison der Detroit Lions lässt sich in einem Wort zusammenfassen: miserabel. Eine unkreative Offensive hat mehr Niederlagen als Siege zu Folge. In Week 16 geht es gegen die Minnesota Vikings, die in der Tabelle weiter oben stehen. Sie spielen einen perfekten Team-Football, die Defensive ermöglichte den Offensiv-Spielern zuletzt hervorragende Punkte zu holen.



Auftakt in Week 16 die Washington Redskins sind zu Gast bei den Tennesse Titans im Nissan Stadium. Nach den Verletzungen von Alex Smith und Colt McCoy müssen die Redskins mit Mark Sanches auf Quarterback Nummer 3 zurückgreifen. Also kein Problem für die starke Defense der Titans?

Die Buffalo Bills reisen zu ihrem letzten Auswärtsspiel im Jahr 2018! Die New England Patriots erwarten sie kurz vor Weihnachten, im Gillette Stadium. Die Gastgeber verloren zuletzt im Februar im eigenen Stadion, sowie im Jahr 2016 das letzte Mal gegen die Bills. Und das war eine bittere Niederlage, der Spielstand zeigte am Ende ein 0-16!

Kommentator: Günter Zapf / Experte: Flo Berrenberg

