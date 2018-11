NFL-Livestream: Titans @ Texans am 27.11.

Erlebe die NFL auf DAZN! Im NRG Stadium empfangen die Houston Texans in Week 12 die Tennessee Titans. Beide Teams spielen in der AFC South und trafen bereits in Woche 2 aufeinander. Die Titans konnten die Begegnung mit 20:17 gewinnen. Können sich die Texans für die Niederlage revanchieren?



Die Cleveland Browns um ihren Number-1-Pick von 2018 Baker Mayfield gastieren bei den Cincinnati Bengals. Wer kann sich den Sieg holen? Die Antwort bekommst du auf DAZN!

NFL Action auf DAZN! In Woche 12 kommt es zum Prime-Time-Showdown zwischen den Minnesota Vikings und den Green Bay Packers. Im Hinspiel verschoss Vikings Kicker Daniel Carson zwei entscheidende Field Goals, eines davon in Overtime, woraufhin die Partie unentschieden endete. Wie die Partie diesmal endet, erfährst du hier live!

Moderator: Franz Büchner / Kommentator: Günter Zapf / Experte: Björn Werner

