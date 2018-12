NFL-Livestream: Texans @ Jets am 15.12.

Woche 15 in der NFL - nur noch zwei Spiele in der Regular Season! Nach drei Niederlagen zu Saisonbeginn überraschten die Texans seither mit einer beachtlichen Sieges-Serie. Gegen die New York Jets soll der nächste W folgen, um den Einzug in die Playoffs zu sichern.

Kommentator: Andreas Renner / Experte: Flo Berrenberg



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Texans @ Jets am 15.12. um 01:00 Uhr!

NFL Livestreams

Chargers @ Chiefs am 14.12. um 01:00 Uhr

In Week 15 der NFL kommt es zum Re-Match zwischen den Los Angeles Chargers und den Kansas City Chiefs. Für die Chiefs ist es das dritte Spiel nach der Entlassung von Star-Runningback Kareem Hunt. Können sie den Verlust auch gegen die starken Chargers kompensieren oder führt Philip Rivers sein Team zum Sieg?

Moderator: Christoph Stadtler / Kommentator: Martin Pfanner / Experte: Andreas Franke. Vorberichte ab 02:10 Uhr.

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Auf welchen Geräten kann ich DAZN anschauen?

Du kannst DAZN auf nahezu allen mobilen Endgeräten und Smart TVs anschauen. Nach dem Abschluss deiner Mitgliedschaft kannst du DAZN über die PlayStation 3, PlayStation 4, sowie über die Xbox One abrufen.

Natürlich ist DAZN über den herkömmlichen Weg auf dem Laptop zu erreichen. Dazu benötigt es lediglich eine Internetverbindung. Außerdem bietet DAZN dank der App die Möglichkeit, alle Events auch unterwegs zu verfolgen.

DAZN unterwegs empfangbar

Ein großer Vorteil von DAZN ist die Ungebundenheit. Egal ob im Schwimmbad oder am Fußballplatz des Heimatklubs - DAZN ist empfangbar. Dafür muss man einfach nur die App herunterladen und schon kann man seinen Lieblingssport über Smartphone und Tablet verfolgen.

Wie kann ich für DAZN bezahlen?

Neben den klassischen Bezahlmethoden via Kreditkarte oder dem SEPA-Lastschriftmandat können DAZN-Kunden seit November 2017 auch ganz simpel über ein PayPal-Konto die monatliche Gebühr entrichten. Auch möglich ist der Bezahlweg über iTunes.

Der monatliche Preis kann zudem mit Gutscheinen abgegolten werden. Die dafür benötigten Gutscheincodes können über folgende Wege erworben werden.

- Per E-Mail von DAZN oder einem Partner, z.B. erhalten Kunden bestimmter Firmen weitere Gratismonate in Form von Gutscheincode.

- Über eine Werbung/Werbebeilage in einer Zeitschrift

- Als Preis bei einem Gewinnspiel