NFL-Livestream: Seahawks @ Cowboys am 06.01.

In der Wild Card Round treffen die Cowboys auf die Seahawks. Zwei Teams, bei denen die meisten Experten vor der Saison niemals mit dem Einzug in die Playoffs gerechnet hätten. Insbesondere in Seattle ist die legendäre Legion of Boom längst Geschichte. Doch die neue Geschichte wird unter Führung von Star-Quarterback Russell Wilson bereits geschrieben. Wessen Reise zum Super Bowl geht weiter und für wen ist die Saison beendet?



Die Playoffs sind da und bereits zum Start gibt es eine ganz besondere Partie: Die Houston Texans empfangen im NRG Stadium die Indianapolis Colts. Der Quarterback der Colts, Andrew Luck, hat eine lange Leidensgeschichte hinter sich. Nach fast drei Jahren Abstinenz ist der Number-1-Pick aus dem Jahre 2013 endlich wieder auf dem Platz und führte sein Team direkt wieder in die Playoffs. Colts gegen Texans - wer kommt weiter?

Chicago ist erstmals seit 2010 zurück in den Playoffs! In der Wild Card Round bekommen es Mitch Trubisky und sein Team nun mit dem amtierenden Super Bowl Champion zu tun. Nick Foles führte die Philadelphia Eagles auf den letzten Drücker in die Playoffs und sein Team zu alter Stärke. Die Eagles zu Gast bei den Bears live auf DAZN!

Kommentator: Franz Büchner / Experte: Björn Werner

