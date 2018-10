NFL-Livestream: Saints @ Vikings am 29.10.

Die Saints zu Gast in Minnesota zum Sunday Night Primetime Spiel der Week 8. In der letzten Begegnung gelang dem Vikings Receiver Stefon Diggs in den letzten Sekunden der entscheidende Touchdown, welcher als Minnesota Miracle in die Football Geschichte einging und somit die Saints aus den Playoffs warf. Gelingt Drew Brees und Co die Revanche?

Moderator: Franz Büchner / Kommentator: Günter Zapf / Experte: Björn Werner



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Saints @ Vikings am 29.10. um 01:00 Uhr!

NFL Livestreams

Dolphins @ Texans am 26.10. um 02:00 Uhr

Thursday Night Football auf DAZN! Zum Auftakt in Week 8 treffen Ryan Tannehill und seine Dolphins im NRG Stadium auf die Houston Texans um Quarterback Deshaun Watson. Bisher konnten die Dolphins nur eines von acht Aufeinandertreffen gegen die Texans gewinnen.

Kommentator: Martin Pfanner / Experte: Ingo Seibert

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

RedZone: Week 8 am 28.10. um 02:00 Uhr

Die Redzone auf DAZN! Jedes Spiel, jeder Touchdown von Week 8. Unteranderem Superbowl Sieger Philadelphia Eagles gegen die Jacksonville Jaguars

DAZN als Heimat von zahlreichen Box-Highlights

DAZN ist stets auf der Suche nach Sport-Highlights, die auf der Plattform übertragen werden können. In diesem Kontext hat der Streaming-Dienst regelmäßig ausgewählte Box-Events im Programm. In der Vergangenheit übertrug DAZN beispielsweise den Mega-Fight zwischen Floyd Mayweather und Conor McGregor.

Seit wann gibt es DAZN?

Im August 2016 wurde der Streaming-Dienst DAZN von der Perform Group ins Leben gerufen. Seitdem ist DAZN stetig gewachsen und hat mittlerweile nicht nur Rechte für internationalen Spitzenfußball erworben, sondern auch für die US-Ligen NBA, NFL und MLB. DAZN wird deshalb auch das "Netflix des Sports" genannt.

Wie kann ich mich bei DAZN anmelden?

Die Anmeldung bei DAZN ist unkompliziert und dauert nicht lange. Um es so einfach wie möglich zu gestalten, kann man sich bei DAZN über verschiedene Geräte anmelden.

Web-Browser

iPhone, iPad oder Apple TV

Amazon-Gerät

Smart TV oder Spielekonsole

Unabhängig vom Gerät muss man für den kostenlosen Probemonat lediglich den Vor- und Nachnamen, die E-Mail-Adresse und Informationen zu den Zahlungsdetails angeben. Der erste Monat ist dann kostenlos, danach kostet das Abonnement 9,99 Euro. Sollte man die Mitgliedschaft wieder kündigen wollen, sind lediglich ein paar Klicks nötig.