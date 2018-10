NFL-Livestream: Redzone - Week 5 am 07.10.

Du bekommst nicht genug von der NFL? Bei uns schon! In Week 5 kommt es zur Neuauflage der NFC Championship aus der vergangenen Saison zwischen den Philadelphia Eagles mit Quarterback Carson Wentz und den Minnesota Vikings. Außerdem müssen die Los Angeles Rams nach Seattle zu den Seahawks. Mit Redzone verpasst du keinen einzigen Touchdown!



American Football der Spitzenklasse auf DAZN! In Week 5 empfangen die New England Patriots um Superstar Tom Brady die Indianapolis Colts. 2009 gewannen die Colts zuletzt ein Spiel in der Regular Season gegen die Patriots. Ob die Niederlagen-Serie im Gillette Stadium reißt, siehst Du hier.

Week 5 der NFL auf DAZN! Aaron Rodgers und seine Packers zu Gast in Detroit. Im Season Finale der vergangen Saison gewannen die Lions mit 35:11 gegen die Packers, welche jedoch verletzungsbedingt auf Rodgers verzichten mussten.

NFL Week 5 auf DAZN! Nachdem Patrick Mahomes und seine Chiefs gegen Denver knapp gewinnen konnten steht ihm in Woche 5 die Top Pass Defense der Jacksonville Jaguars gegenüber. Mit der enorm talentierten Defensive Line um Calais Campbell und Yannick Ngakoue stellt "Sacksonville" die bisher größte Herausforderung für Headcoach Andy Ried und seinen jungen Quarterback dar.

