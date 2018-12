NFL-Livestream: RedZone - Week 14 am 09.12.

Sieben Stunden Football nonstop! Hier siehst du jeden Touchdown und jedes Big Play aller Sonntags Spiele der NFL Woche 14. Mit Patriots @ Dolphins, Colts @ Texans sowie Eagles @ Cowboys und viele mehr.



Jaguars @ Titans am 07.12. um 01:00 Uhr

Im Thursday Night Game der NFL sind die Jacksonville Jaguars bei den Tennessee Titans im Nissan Stadium zu Gast. Die Gastgeber konnten die letzten drei Begegnungen gegen die Jaguars für sich entscheiden. Wer sich diesmal im AFC-South-Duell durchsetzt, siehst du live auf DAZN!

Kommentator: Günter Zapf / Experte: Ingo Seibert

Colts @ Texans am 09.12. um 01:00 Uhr

Für die Indianapolis Colts geht es am 14. Spieltag auswärts gegen die Texans. Kann das Team von Trainer Frank Reich auswärts im NRW Stadium jubeln?

