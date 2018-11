NFL-Livestream: RedZone - Week 11 am 18.11.

Die RedZone live auf DAZN! Unter anderem sind in Week 11 Quarterback Cam Newton und seine Carolina Panthers zu Gast bei den Detroit Lions. Außerdem gastieren die Philadelphia Eagles bei den New Orleans Saints.



Packers @ Seahawks am 16.11. um 01:00 Uhr

Die NFL live auf DAZN! Die Green Bay Packers eröffnen Week 11 und reisen zu den Seattle Seahawks. Das Team um Star Quarterback Aaron Rodgers darf sich keine Ausrutscher mehr erlauben, will man das fest eingeplante Ziel - die Playoffs - in diesem Jahr noch erreichen. Kann das Team von Headcoach Mike McCarthy den Auswärtssieg im CenturyLink Field einfahren?

Kommentator: Martin Pfanner / Experte: Adrian Franke

Steelers @ Jaguars am 18.11. um 01:00 Uhr

Die NFL-Woche 11 live auf DAZN! In der vergangenen Saison konnten die Jaguars zweimal gegen die Steelers im Heinz Field gewinnen. Einer der Siege beendete den Playoff-Run des Teams rund um Ben Roethlisberger. Können sich die Steelers im TIAA Bank Field revanchieren?

Kommentator: Günter Zapf / Experte: Shuan Fatah

