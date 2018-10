NFL-Livestream: Redskins @ Saints am 09.10.

Die beste Football-Liga der Welt auf DAZN! Week 5 steht an in der NFL und die Washington Redskins müssen zu den New Orleans Saints. Mit Drew Brees als Quarterback und Alvin Kamara als Runningback haben die Saints ein absolutes Traumduo in der Offensive. Bereits in den vergangen Spielzeit bereitete diese Kombi den Redskins große Probleme.

Kommentator: Günter Zapf / Experte: Björn Werner



Packers @ Lions am 07.10. um 19:00 Uhr

Week 5 der NFL auf DAZN! Aaron Rodgers und seine Packers zu Gast in Detroit. Im Season Finale der vergangen Saison gewannen die Lions mit 35:11 gegen die Packers, welche jedoch verletzungsbedingt auf Rodgers verzichten mussten.

Kommentator: Günter Zapf / Experte: Flo Berrenberg

Jaguars @ Chiefs am 07.10. um 23:00 Uhr

NFL Week 5 auf DAZN! Nachdem Patrick Mahomes und seine Chiefs gegen Denver knapp gewinnen konnten steht ihm in Woche 5 die Top Pass Defense der Jacksonville Jaguars gegenüber. Mit der enorm talentierten Defensive Line um Calais Campbell und Yannick Ngakoue stellt "Sacksonville" die bisher größte Herausforderung für Headcoach Andy Ried und seinen jungen Quarterback dar.

Cowboys @ Texans am 08.10. um 02:20 Uhr

Erlebe Week 5 in der besten Football-Liga der Welt! Im NRG Stadium empfangen die Houston Texans die Dallas Cowboys. Während der Preseason trafen beide Mannschaften bereits aufeinander. Die Texans konnten damals mit 14:6 gewinnen. Welches Team sich nun in der Regular Season durchsetzen kann, siehst Du hier live auf DAZN!

Moderator: Franz Büchner / Kommentator: Günter Zapf / Experte: Volker Schenk

