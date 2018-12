NFL-Livestream: Redskins @ Eagles am 04.12.

Monday Night Football live auf DAZN! Es kommt zu einem echten Knaller in der NFC East: Die Washington Redskins reisen zum amtierenden Super Bowl Champion Philadelphia Eagles. Die letzten 4 Begnungen an einem Montag konnte Philly immer für sich entscheiden, doch die Redskins um Alex Smith wollen diese Serie brechen!

Kommentator: Günter Zapf / Experte: Volker Schenk



NFL Livestreams

Rams @ Lions am 02.12. um 01:00 Uhr

Die LA Rams sind in diesem Jahr absoluter Top-Favorit auf den Super Bowl. Und tatsächlich mussten die Rams nach 12 Wochen nur eine einzige Niederlage einstecken. Nach seiner Bye-Week muss LA nun zu den Detroit Lions reisen. Hier erfährst du in voller Länge, ob Detroit etwas gegen das Star-Ensemble aus Los Angeles ausrichten kann.

Kommentator: Andreas Renner / Experte: Flo Berrenberg

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Chargers @ Steelers am 03.12. um 01:00 Uhr

Es ist bereits Woche 13 der NFL Saison. Die Pittsburgh Steelers empfangen im heimischen Heinz Field die Los Angeles Chargers. Beide Mannschaften sind auf gutem Kurs in die Playoffs und könnten sich dort erneut gegenüberstehen. Der Gewinner dieses Spiels hat gute Chancen das Rematch mit Heimvorteil zu bestreiten. Erlebe die Partie live auf DAZN!

Kommentator: Günter Zapf / Experte: Ingo Seibert

DAZN und die Bundesliga-Highlights

Der Streamingdienst ist stets auf der Suche nach neuen Rechten. So zeigt DAZN seit Beginn der Saison 2017/18 nicht nur Livestreams aus den internationalen Top-Ligen, sondern hat auch die Bundesliga im Portfolio.

Nur 40 Minuten nach Abpfiff kann man sich auf DAZN die Highlights der Bundesliga-Partien anschauen. Dafür werden keine zusätzlichen Kosten fällig, man muss sich lediglich das Abonnement für 9,99 Euro im Monat sichern.

Qualität bei DAZN

DAZN strahlt alle seine Streams in HD aus. Außerdem bietet DAZN einige Features, um dem User eine bestmögliche Qualität zu bieten. So kann man beliebig zurückspulen und sich die Szenen seiner Wahl erneut anzuschauen.

Welche Sportarten zeigt DAZN?

DAZN bietet für zahlreiche Top-Spiele aus den europäischen Fußballigen Livestreams an. Aber nicht nur die Fans der Premier League, der Primera Division, der Ligue 1 und der Serie A kommen beim Streaming-Anbieter voll auf ihre Kosten.

Durch den Erwerb der Übertragungsrechte an der NFL, der NHL, der MLB und der NBA wird DAZN auch als "Home of the US-Sport" bezeichnet. Neben Fußball und US-Sport berichtet DAZN darüber hinaus auch über Tennis, Rugby, Darts, Hockey, Boxen, Golf, Volleyball, MMA, Kickboxen und Snooker.

Dabei sondiert DAZN stets den Markt, wodurch sich das Angebot im Laufe der Zeit erweitern kann.