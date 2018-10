NFL-Livestream: Raiders @ 49ers am 02.11.

Thursday Night Football auf DAZN! Zum Auftakt in Week 9 empfangen die San Francisco 49ers die Oakland Raiders im Levi's Stadium. Das letzte Duell der beiden Teams fand im Dezember 2014 statt. Damals setzten sich die Raiders 24:13 durch. Wer sich diesmal den Sieg holt, siehst du hier!

Kommentator: Martin Pfanner / Experte: Volker Schenk



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Raiders @ 49ers am 02.11. um 01:00 Uhr!

NFL Livestreams

Patriots @ Bills am 30.10. um 01:00 Uhr

Monday Night Football auf DAZN! Die Patriots reisen in Week 8 nach Buffalo. Die Bills müssen verletzungsbedingt auf ihren Quarterback Josh Allen verzichten und mit Derek Anderson vorlieb nehmen, welcher erst im Oktober bei den Bills unterschrieb.

Kommentator: Martin Pfanner / Experte: Björn Werner

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Was bedeutet DAZN?

Der Begriff DAZN kommt aus dem Englischen und wird "Da Zone" ausgesprochen. Diese Aussprache ist eine Anlehnung an The Zone, was wortwörtlich im Deutschen so viel wie "die Zone" bedeutet.

Gemeint wird damit aber der Zustand, in dem man sich befindet, wenn man Sport schaut und sich komplett auf das Sportereignis konzentriert. Im deutschen Sprachgebrauch kommt der Begriff "Tunnelblick" diesem Zustand am nächsten.

Seit wann gibt es DAZN?

Im August 2016 wurde der Streaming-Dienst DAZN von der Perform Group ins Leben gerufen. Seitdem ist DAZN stetig gewachsen und hat mittlerweile nicht nur Rechte für internationalen Spitzenfußball erworben, sondern auch für die US-Ligen NBA, NFL und MLB. DAZN wird deshalb auch das "Netflix des Sports" genannt.

DAZN als Heimat von zahlreichen Box-Highlights

DAZN ist stets auf der Suche nach Sport-Highlights, die auf der Plattform übertragen werden können. In diesem Kontext hat der Streaming-Dienst regelmäßig ausgewählte Box-Events im Programm. In der Vergangenheit übertrug DAZN beispielsweise den Mega-Fight zwischen Floyd Mayweather und Conor McGregor.