NFL-Livestream: Packers @ Seahawks am 16.11.

Die NFL live auf DAZN! Die Green Bay Packers eröffnen Week 11 und reisen zu den Seattle Seahawks. Das Team um Star Quarterback Aaron Rodgers darf sich keine Ausrutscher mehr erlauben, will man das fest eingeplante Ziel - die Playoffs - in diesem Jahr noch erreichen. Kann das Team von Headcoach Mike McCarthy den Auswärtssieg im CenturyLink Field einfahren?

Kommentator: Martin Pfanner / Experte: Adrian Franke



Giants @ 49ers am 13.11. um 01:00 Uhr

Monday Night Football auf DAZN! Zum Abschluss in Week 10 empfangen die San Francisco 49ers im Levi’s Stadium die New York Giants. In der vergangenen Spielzeit konnten sich die 49ers mit 31:21 durchsetzen. Mit Rookie Saquon Barkley haben die Giants einen der talentiertesten Runningbacks der NFL. Kann er seinem Team zum Sieg verhelfen?

Kommentator: Günter Zapf / Experte: Ingo Seibert

Was bedeutet DAZN?

Der Begriff DAZN kommt aus dem Englischen und wird "Da Zone" ausgesprochen. Diese Aussprache ist eine Anlehnung an The Zone, was wortwörtlich im Deutschen so viel wie "die Zone" bedeutet.

Gemeint wird damit aber der Zustand, in dem man sich befindet, wenn man Sport schaut und sich komplett auf das Sportereignis konzentriert. Im deutschen Sprachgebrauch kommt der Begriff "Tunnelblick" diesem Zustand am nächsten.

DAZN zeigt die Europa League

Zur Saison 2018/19 vergrößert DAZN sein Angebot. Neben den europäischen Top-Ligen aus England und Spanien zeigt DAZN auch Spiele der Champions League sowie Partien aus der Europa League.

Bei der Europa League hat sich DAZN ein umfassendes Rechtepaket gesichert und zeigt alle 205 Spiele des Wettbewerbs. Außerdem könnt ihr bei DAZN bereits kurz nach Abpfiff die Match-Highlights sehen.

DAZN und die Bundesliga-Highlights

Der Streamingdienst ist stets auf der Suche nach neuen Rechten. So zeigt DAZN seit Beginn der Saison 2017/18 nicht nur Livestreams aus den internationalen Top-Ligen, sondern hat auch die Bundesliga im Portfolio.

Nur 40 Minuten nach Abpfiff kann man sich auf DAZN die Highlights der Bundesliga-Partien anschauen. Dafür werden keine zusätzlichen Kosten fällig, man muss sich lediglich das Abonnement für 9,99 Euro im Monat sichern.