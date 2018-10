NFL-Livestream: Lions @ Vikings am 04.11.

Erlebe American Football der Spitzenklasse auf DAZN! In Week 9 empfangen die Minnesota Vikings im Duell zweier NFC-North-Division-Teams, die Detroit Lions. Im direkten Aufeinandertreffen in der vergangenen NFL Saison konnten beide Franchises ihre Auswärtspartie gewinnen. Gelingt den Vikings um Quarterback Kirk Cousins im U.S. Bank Stadium der Sieg?

Kommentator: Günter Zapf



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Lions @ Vikings am 04.11. um 01:00 Uhr!

NFL Livestreams

Raiders @ 49ers am 02.11. um 01:00 Uhr

Thursday Night Football auf DAZN! Zum Auftakt in Week 9 empfangen die San Francisco 49ers die Oakland Raiders im Levi's Stadium. Das letzte Duell der beiden Teams fand im Dezember 2014 statt. Damals setzten sich die Raiders 24:13 durch. Wer sich diesmal den Sieg holt, siehst du hier!

Kommentator: Martin Pfanner / Experte: Volker Schenk

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Falcons @ Redskins (Delayed) am 04.11. um 01:00 Uhr

In Week 9 ist Quarterback Matt Ryan mit seinen Atlanta Falcons zu Gast in der Hauptstadt bei den Washington Redskins. Die vergangenen fünf Begegnungen konnten allesamt von den Falcons gewonnen werden. Darunter gab es sogar einen 24:17 Sieg im FedExField in Washington. Ob sich Atlanta den sechsten Sieg in Folge gegen die Redskins sicher kann, siehst Du hier auf DAZN!

DAZN und die Bundesliga-Highlights

Der Streamingdienst ist stets auf der Suche nach neuen Rechten. So zeigt DAZN seit Beginn der Saison 2017/18 nicht nur Livestreams aus den internationalen Top-Ligen, sondern hat auch die Bundesliga im Portfolio.

Nur 40 Minuten nach Abpfiff kann man sich auf DAZN die Highlights der Bundesliga-Partien anschauen. Dafür werden keine zusätzlichen Kosten fällig, man muss sich lediglich das Abonnement für 9,99 Euro im Monat sichern.

DAZN zeigt die Europa League

Zur Saison 2018/19 vergrößert DAZN sein Angebot. Neben den europäischen Top-Ligen aus England und Spanien zeigt DAZN auch Spiele der Champions League sowie Partien aus der Europa League.

Bei der Europa League hat sich DAZN ein umfassendes Rechtepaket gesichert und zeigt alle 205 Spiele des Wettbewerbs. Außerdem könnt ihr bei DAZN bereits kurz nach Abpfiff die Match-Highlights sehen.

DAZN kostenlos testen

Wer gerne und viel Sport schaut, ist bei DAZN genau richtig aufgehoben. Der Streaming-Dienst bietet jährlich über 8.000 Live-Events aus der Welt des Sports an. Neben Fußball und US-Sport kann man auf DAZN auch andere Sportarten wie Tennis, Darts und Boxen sehen.

Und das Beste daran: Jeder kann DAZN 30 Tage kostenlos testen und sich vom Angebot sowie der Qualität überzeugen. Sollte man unzufrieden sein, kann die Mitgliedschaft mit wenigen Klicks gekündigt werden.