NFL-Livestream: Jets @ Patriots am 30.12.

Die Patriots sind vor dem letzten Spiel in der Regular Season bereits sicher für die Playoffs qualifiziert, die Jets hingegen haben keine Chance mehr aufs Weiterkommen (4-11). Dennoch will das Team aus New York mit einem Sieg die direkte Qualifikation der Patriots in die Divisional Runde verhindern. Ob Tom Brady & Co. es schaffen die Wildcard-Runde zu vermeiden, siehst du hier!

Kommentator: Franz Büchner / Experte: Flo Berrenberg



NFL Livestreams

Jaguars @ Texans am 30.12. um 01:00 Uhr

Die Texans können eigentlich ziemlich entspannt in das letzte Regular-Season-Spiel gehen. Die Playoffs sind schon gesichert. Allerdings hat Houston noch eine Rechnung mit den Jaguars offen. Das letzte Duell im vergangenen Dezember ging mit 45:7 an Jacksonville.

Kommentator: Günter Zapf / Experte: Flo Berrenberg

Colts @ Titans am 31.12. um 01:00 Uhr

Big Game in der AFC. Die Colts sind momentan noch im Wild Card Game, die Titans "in the Hunt". Der Record der beiden steht jeweils bei 9:6. Wer gewinnt, darf noch ein bisschen spielen, der Verlierer geht in die Off-Season.

