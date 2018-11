NFL-Livestream: Giants @ 49ers am 13.11.

Monday Night Football auf DAZN! Zum Abschluss in Week 10 empfangen die San Francisco 49ers im Levi’s Stadium die New York Giants. In der vergangenen Spielzeit konnten sich die 49ers mit 31:21 durchsetzen. Mit Rookie Saquon Barkley haben die Giants einen der talentiertesten Runningbacks der NFL. Kann er seinem Team zum Sieg verhelfen?

Kommentator: Günter Zapf / Experte: Ingo Seibert



Saints @ Bengals am 11.11. um 01:00 Uhr

American Football der Spitzenklasse auf DAZN! In Week 10 der NFL empfangen die Cincinnati Bengals Quarterback Drew Brees und die New Orleans Saints im Paul Brown Stadium. Die Saints sind das zweitbeste Team der NFC, sind seit sieben Spielen ungeschlagen und konnten vergangene Woche sogar die bis dato ungeschlagenen L.A. Rams bezwingen. Hält die Siegesserie an?

Cowboys @ Eagles am 12.11. um 01:00 Uhr

Die Regular Season der NFL live auf DAZN! In Woche 10 ist die Mannschaft aus Dallas zu Gast bei den Eagles. Das Team von Jason Garrett ist seit sechs Spielen, sieglos in der Fremde. Ob die Cowboys diese Negativ-Serie gegen die Eagles beenden können? Die Antwort gibt´s hier auf DAZN!

Moderator: Christoph Stadler / Kommentator: Franz Büchner / Experte: Flo Berrenberg

