NFL-Livestream: Falcons @ Redskins (Delayed) am 04.11.

In Week 9 ist Quarterback Matt Ryan mit seinen Atlanta Falcons zu Gast in der Hauptstadt bei den Washington Redskins. Die vergangenen fünf Begegnungen konnten allesamt von den Falcons gewonnen werden. Darunter gab es sogar einen 24:17 Sieg im FedExField in Washington. Ob sich Atlanta den sechsten Sieg in Folge gegen die Redskins sicher kann, siehst Du hier auf DAZN!



Thursday Night Football auf DAZN! Zum Auftakt in Week 9 empfangen die San Francisco 49ers die Oakland Raiders im Levi's Stadium. Das letzte Duell der beiden Teams fand im Dezember 2014 statt. Damals setzten sich die Raiders 24:13 durch. Wer sich diesmal den Sieg holt, siehst du hier!

Kommentator: Martin Pfanner / Experte: Volker Schenk

Erlebe American Football der Spitzenklasse auf DAZN! In Week 9 empfangen die Minnesota Vikings im Duell zweier NFC-North-Division-Teams, die Detroit Lions. Im direkten Aufeinandertreffen in der vergangenen NFL Saison konnten beide Franchises ihre Auswärtspartie gewinnen. Gelingt den Vikings um Quarterback Kirk Cousins im U.S. Bank Stadium der Sieg?

Kommentator: Günter Zapf

