NFL-Livestream: Cowboys @ Rams am 13.01.

Divisional Round in der NFL! Die Rams waren vor der Saison der absolute Top-Favorit auf den Titel. Und tatsächlich haben sich die Jungs aus Hollywood eine 13:3-Bilanz in der Regular Season erspielt - gemeinsam mit den Saints der beste Record aller Teams. Die Dallas Cowboys setzten sich in der Wildcard-Round knapp gegen Seattle durch.

Kommentator: Martin Pfanner / Experte: Volker Schenk



NFL Livestreams

Colts @ Chiefs am 12.01. um 01:00 Uhr

Divisional Playoffs in der NFL! Die Kansas City Chiefs empfangen im Arrowhead Stadium die Indianapolis Colts. Zusammen warfen die beiden Quarterbacks die meisten Touchdownpasses in der Regular Season, nämlich 89! Man kann ein Offensiv-Feuerwerk erwarten in einer spektakulären Partie. Wer wird sich am Ende durchsetzen und in das Finale der AFC Division einziehen?

Chargers @ Patriots am 13.01. um 01:00 Uhr

Die Los Angeles Chargers setzten sich im zweiten AFC-Wildcard-Spiel mit 23:17 gegen die Baltimore Ravens durch. Matchwinner war Kicker Michael Badgley, der fünf von fünf Field-Goal-Versuchen im Spiel verwandeln konnte. Das längste davon aus 53 Yards! Aber nun müssen die Kalifornier ins eisige Massachusetts dort wartet der Vorjahresfinalist, die New England Patriots um ihren Starquarterback Tom Brady.

