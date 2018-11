NFL-Livestream: Browns @ Texans (Delayed) am 02.12.

Die Cleveland Browns haben eine Saison zum Vergessen hinter sich: Sämtliche Spiele gingen verloren und alle Positionen im Roster wurden in Frage gestellt. Der Umbruch trägt Früchte: In diesem Jahr überraschen die Browns mit bislang vier Siegen nach zwölf Wochen. Zuletzt siegte Cleveland sogar gegen Atlanta und die Bengals. Ob der Aufwärtstrend auch gegen die Texans weitergeht, erfährst du hier auf DAZN!



NFL Livestreams

Saints @ Cowboys am 30.11. um 01:00 Uhr

Sunday Night Football live auf DAZN! In Week 11 trifft Drew Brees und seine Saints auf Dak Prescott und seine Cowboys. Der ehemalige Cowboys Receiver Dez Bryant unterschieb kurzfristig bei den Saints muss jedoch verletzungsbedingt zuschauen.

Kommentator: Martin Pfanner / Experte: Ingo Seibert

RedZone - Week 13 am 02.12. um 01:00 Uhr

Die RedZone live auf DAZN! Die Atlanta Falcons mit Matt Ryan empfangen in Week 13 die Baltimore Ravens um die starke Defense. Zudem müssen die Los Angeles Rams nach Detroit reisen und es kommt zum Top-Duell zwischen den New England Patriots und den Minnesota Vikings!

