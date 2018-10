NFL-Livestream: Browns @ Steelers am 28.10.

die NFL live auf DAZN! In Week 8 treffen innerhalb der AFC North die Steelers auf die Browns. Im Heinz Field in Pittsburgh konnten die Browns nur zwei von 19 Spielen seit 1999 gewinnen.

Kommentator: Günter Zapf / Experte: Flo Berrenberg



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Browns @ Steelers am 28.10. um 02:00 Uhr!

NFL Livestreams

Dolphins @ Texans am 26.10. um 02:00 Uhr

Thursday Night Football auf DAZN! Zum Auftakt in Week 8 treffen Ryan Tannehill und seine Dolphins im NRG Stadium auf die Houston Texans um Quarterback Deshaun Watson. Bisher konnten die Dolphins nur eines von acht Aufeinandertreffen gegen die Texans gewinnen.

Kommentator: Martin Pfanner / Experte: Ingo Seibert

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

RedZone: Week 8 am 28.10. um 02:00 Uhr

Die Redzone auf DAZN! Jedes Spiel, jeder Touchdown von Week 8. Unteranderem Superbowl Sieger Philadelphia Eagles gegen die Jacksonville Jaguars

Wie kann ich für DAZN bezahlen?

Neben den klassischen Bezahlmethoden via Kreditkarte oder dem SEPA-Lastschriftmandat können DAZN-Kunden seit November 2017 auch ganz simpel über ein PayPal-Konto die monatliche Gebühr entrichten. Auch möglich ist der Bezahlweg über iTunes.

Der monatliche Preis kann zudem mit Gutscheinen abgegolten werden. Die dafür benötigten Gutscheincodes können über folgende Wege erworben werden.

- Per E-Mail von DAZN oder einem Partner, z.B. erhalten Kunden bestimmter Firmen weitere Gratismonate in Form von Gutscheincode.

- Über eine Werbung/Werbebeilage in einer Zeitschrift

- Als Preis bei einem Gewinnspiel

DAZN als Heimat von zahlreichen Box-Highlights

DAZN ist stets auf der Suche nach Sport-Highlights, die auf der Plattform übertragen werden können. In diesem Kontext hat der Streaming-Dienst regelmäßig ausgewählte Box-Events im Programm. In der Vergangenheit übertrug DAZN beispielsweise den Mega-Fight zwischen Floyd Mayweather und Conor McGregor.

DAZN und die Bundesliga-Highlights

Der Streamingdienst ist stets auf der Suche nach neuen Rechten. So zeigt DAZN seit Beginn der Saison 2017/18 nicht nur Livestreams aus den internationalen Top-Ligen, sondern hat auch die Bundesliga im Portfolio.

Nur 40 Minuten nach Abpfiff kann man sich auf DAZN die Highlights der Bundesliga-Partien anschauen. Dafür werden keine zusätzlichen Kosten fällig, man muss sich lediglich das Abonnement für 9,99 Euro im Monat sichern.