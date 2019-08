NFL-Livestream: Bills @ Lions am 24.08.

Zum dritten und damit vorletzten Preseason-Spiel sind die Buffalo Bills um Quarterback-Youngster Josh Allen zu Gast im Ford Field in Detroit. Welches Team ist kurz vor dem Saisonstart in der besseren Verfassung?

Kommentator: Günter Zapf



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Bills @ Lions am 24.08. um 02:00 Uhr!

NFL Livestreams

49ers @ Broncos am 20.08. um 02:00 Uhr

Sowohl die Broncos als auch die 49ers verpassten in der letzten Saison die Playoffs. Nun treffen beide Teams in der NFL-Preseason aufeinander.

Kommentator: Franz Büchner

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Jaguars @ Dolphins am 23.08. um 02:00 Uhr

Nick Foles, Super-Bowl-Held von 2018, wechselte von der Ersatzbank der Eagles zu den Jacksonville Jaguars und ersetzt damit Blake Bortles. Beim Preseason-Spiel in Miami kann er sich beweisen.

Wie kann ich mich bei DAZN anmelden?

Die Anmeldung bei DAZN ist unkompliziert und dauert nicht lange. Um es so einfach wie möglich zu gestalten, kann man sich bei DAZN über verschiedene Geräte anmelden.

Web-Browser

iPhone, iPad oder Apple TV

Amazon-Gerät

Smart TV oder Spielekonsole

Unabhängig vom Gerät muss man für den kostenlosen Probemonat lediglich den Vor- und Nachnamen, die E-Mail-Adresse und Informationen zu den Zahlungsdetails angeben. Der erste Monat ist dann kostenlos, danach kostet das Abonnement 11,99 Euro. Sollte man die Mitgliedschaft wieder kündigen wollen, sind lediglich ein paar Klicks nötig.

Auf welchen Geräten kann ich DAZN anschauen?

Du kannst DAZN auf nahezu allen mobilen Endgeräten und Smart TVs anschauen. Nach dem Abschluss deiner Mitgliedschaft kannst du DAZN über die PlayStation 3, PlayStation 4, sowie über die Xbox One abrufen.

Natürlich ist DAZN über den herkömmlichen Weg auf dem Laptop zu erreichen. Dazu benötigt es lediglich eine Internetverbindung. Außerdem bietet DAZN dank der App die Möglichkeit, alle Events auch unterwegs zu verfolgen.

Was bedeutet DAZN?

Der Begriff DAZN kommt aus dem Englischen und wird "Da Zone" ausgesprochen. Diese Aussprache ist eine Anlehnung an The Zone, was wortwörtlich im Deutschen so viel wie "die Zone" bedeutet.

Gemeint wird damit aber der Zustand, in dem man sich befindet, wenn man Sport schaut und sich komplett auf das Sportereignis konzentriert. Im deutschen Sprachgebrauch kommt der Begriff "Tunnelblick" diesem Zustand am nächsten.