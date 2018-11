NFL-Livestream: Bengals @ Ravens am 18.11.

Week 11 auf DAZN! Die Bengals treffen im AFC-North-Showdown auf die Baltimor Ravens. In der Vorwoche erlaubte die Defense der Bengals 51 Punkte. Das kostete Defensive Coordinator Teryl Austin seinen Job. Dafür kehrt Hue Jackson nach seinem Headcoaching Job in Cleveland zurück nach Cincinnati wo er bis 2010 als Offensive Coordinator tätig war.



Packers @ Seahawks am 16.11. um 01:00 Uhr

Die NFL live auf DAZN! Die Green Bay Packers eröffnen Week 11 und reisen zu den Seattle Seahawks. Das Team um Star Quarterback Aaron Rodgers darf sich keine Ausrutscher mehr erlauben, will man das fest eingeplante Ziel - die Playoffs - in diesem Jahr noch erreichen. Kann das Team von Headcoach Mike McCarthy den Auswärtssieg im CenturyLink Field einfahren?

Kommentator: Martin Pfanner / Experte: Adrian Franke

Steelers @ Jaguars am 18.11. um 01:00 Uhr

Die NFL-Woche 11 live auf DAZN! In der vergangenen Saison konnten die Jaguars zweimal gegen die Steelers im Heinz Field gewinnen. Einer der Siege beendete den Playoff-Run des Teams rund um Ben Roethlisberger. Können sich die Steelers im TIAA Bank Field revanchieren?

Kommentator: Günter Zapf / Experte: Shuan Fatah

