NCAA Division I FBS-Livestream: Clemson @ Boston College am 11.11.

Woche 10 in der NCAA auf DAZN! Die noch ungeschlagenen Clemson Tigers reisen zu Boston College, die derzeit national an Platz 17 gerankt sind. Leichtes Spiel für die Tigers oder werden die Eagles zum Stolperstein?



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Clemson @ Boston College am 11.11. um 01:00 Uhr!

NCAA Division I FBS Livestreams

Oklahoma State @ Oklahoma am 10.11. um 01:00 Uhr

NCAA College Football auf DAZN! Wenn sich die beiden großen Colleges in Oklahoma duellieren, befindet sich nahezu die gesamte Stadt im Stadion oder vor dem Fernseher. Die Sooners sind hierbei klarer Favorit und stehen bei derzeit acht Siegen und nur einer Niederlage. Kann Oklahoma State etwas gegen die Sooners ausrichten?

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Aurburn @ Georgia am 11.11. um 01:00 Uhr

Die Auburn Tigers bekommen es in Woche 10 mit den national an Nummer 5 gerankten Georgia Bulldogs zu tun, die derzeit von der Spitze der SEC-East-Tabelle grüßen. Schau dir hier das Spiel in voller Länge an!

Wie kann ich mich bei DAZN anmelden?

Die Anmeldung bei DAZN ist unkompliziert und dauert nicht lange. Um es so einfach wie möglich zu gestalten, kann man sich bei DAZN über verschiedene Geräte anmelden.

Web-Browser

iPhone, iPad oder Apple TV

Amazon-Gerät

Smart TV oder Spielekonsole

Unabhängig vom Gerät muss man für den kostenlosen Probemonat lediglich den Vor- und Nachnamen, die E-Mail-Adresse und Informationen zu den Zahlungsdetails angeben. Der erste Monat ist dann kostenlos, danach kostet das Abonnement 9,99 Euro. Sollte man die Mitgliedschaft wieder kündigen wollen, sind lediglich ein paar Klicks nötig.

DAZN zeigt die Europa League

Zur Saison 2018/19 vergrößert DAZN sein Angebot. Neben den europäischen Top-Ligen aus England und Spanien zeigt DAZN auch Spiele der Champions League sowie Partien aus der Europa League.

Bei der Europa League hat sich DAZN ein umfassendes Rechtepaket gesichert und zeigt alle 205 Spiele des Wettbewerbs. Außerdem könnt ihr bei DAZN bereits kurz nach Abpfiff die Match-Highlights sehen.

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Dienst, der sich seit seinem Start im August 2016 mit mehr als 8.000 Live-Events pro Jahr den Ruf als "Netflix des Sports" erarbeitet hat. In Europa kann man DAZN in Deutschland, Österreich und der Schweiz empfangen.

Die Mitgliedschaft ist im ersten Monat kostenlos, nach dem Probemonat kostet DAZN 9,99 Euro monatlich. Die Mitgliedschaft ist monatlich kündbar. Betrieben wird das Streaming-Portal von der britischen Perform Group.