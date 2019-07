DAZN-Programm: Was zeigt DAZN? Alle Livestreams und Rechte im Überblick

Der Streamingdienst DAZN zeigt mehr als 8.000 Live-Events pro Jahr in Deutschland und Österreich. Welche Übertragungsrechte das Online-Portal in welchen Sportarten hat, erfahrt ihr hier.

Seit dem Launch im Sommer 2016 hat sich DAZN einen Namen als "Netflix des Sports" gemacht. Der Streaming-Dienst überträgt eine Vielzahl an sportlichen Highlights - egal, ob im Fußball, US-Sport, Tennis, Boxen, Darts, Motorsport oder einigen anderen Sportarten.

Ein Meilenstein im DAZN-Programm war der Rechteerhalt von ausgewählten Champions-League-Spielen und allen Partien der Europa League ab der Saison 2018/19. Außerdem hatte DAZN seitdem auch Highlights der Bundesliga und 2. Liga im Angebot.

Ab der Saison 2019/20 wird das Programm noch umfangreicher. Durch die Sublizenzierung der Rechte vom TV-Sender Eurosport zeigt DAZN auch ausgewählte Bundesligaspiele live: Alle 30 Freitagsspiele, je fünf Sonntags- und Montagsspiele sowie die Relegation (1. und 2. Liga) und der Supercup sind künftig auf dem Streamingportal zu sehen.

Durch die Einbindung der Eurosport-Sender als HD-Stream sind auf DAZN darüber hinaus jetzt auch unter anderem drei der vier Grand-Slam-Turniere (Australian Open, French Open, US Open), die Tour de France sowie Olympische Spiele, die Formel E und Wintersport zu sehen.

Eine genaue Auflistung aller Ligen und Sportarten, die DAZN nun im Programm hat, siehst du hier:

Wettbewerb Sportart Bundesliga Fußball Champions League Fußball Europa League Fußball Supercup Fußball EM-Qualifikation Fußball Nations League Fußball Primera Division Fußball Copa del Rey Fußball Ligue 1 Fußball Ligue 2 Fußball Coupe de France Fußball Coupe de la Ligue Fußball Serie A Fußball Serie B Fußball Coppa Italia Fußball Supercoppa Fußball Copa del Rey Fußball Football League Championship Fußball League One Fußball League Two Fußball FA Cup Fußball Carabao Cup Fußball Copa Libertadores Fußball Türkiye Kupasi (Pokal) Fußball J-League Fußball Xerox Super Cup Fußball Chinese Super League Fußball A-League Fußball NFL Football NFL Red Zone Football NFL Network Football MLB Baseball NBA Basketball WNBA Basketball NCAA Basketball NHL Eishockey CHL Eishockey KHL Eishockey ATP World Tour Tennis WTA Tennis Australien Open* Tennis French Open* Tennis US Open* Tennis Davis Cup Tennis Fed Cup Tennis Citi Open Tennis Luxemburg Open Tennis Olympische Spiele 2020* übergreifend PDC Darts World Darts Championship Darts European Championship Darts World Series of Darts Darts Matchroom Boxing Boxen Showtime Championship Boxing Boxen UFC Kampfsport Bellator MMA Kampfsport Formel E* Motorsport MotoGP Motorsport Moto2 Motorsport Moto3 Motorsport 24 Stunden Le Mans* Motorsport IndyCar Motorsport WRC Motorsport WTCR* Motorsport Rallye Dakar Motorsport MotoE Motorsport SBK Superbike* Motorsport Tour de France* Radsport Vuelta* Radsport Giro d'Italia* Radsport Paris Roubaix* Radsport La Fleche Wallonne* Radsport IBU Weltcup* Biathlon FIS Weltcup* Ski Alpin Vierschanzentournee* Skispringen Liga Endesa Basketball Griechische Basket League* Basketball FIVB World Tour Volleyball World Pool Masters Poolbillard Mosconi Cup Poolbillard FIH Pro League Hockey Six Nations Rugby Heineken Champions Cup Rugby Gallagher Premiership Rugby Rugby Pro 14 Rugby World Championship of Ping Pong Tischtennis Royal Ascot Pferdesport World Curling Federation Curling Weber Cup Bowling Fish'O'Mania XXVI Sportfischen

Fußball live auf DAZN sehen: Bundesliga und mehr Ligen im Livestream

In der obigen Tabelle sind alle Wettbewerbe im Fußball-Bereich aufgelistet. Hier findet ihr nochmal ausgewählte Top-Wettbewerbe zur besseren Übersicht aufgelistet:

Bundesliga

Champions League

Europa League

EM-Qualifikation

Nations League

Primera Division

Copa del Rey

Serie A

Ligue 1

FA Cup

DAZN - Home of US-Sports: NBA, NFL, NHL und MLB

DAZN gilt darüber hinaus als Home of US-Sports, schließlich liegt hier einer der Schwerpunkte des Programms. So sind ausgewählte Spiele aus der NBA, NFL, NHL und MLB zu sehen - live in der Nacht oder natürlich in der Wiederholung on demand.

Wie viel kostet DAZN und wie kann ich mich registrieren?

Nach einem kostenlosen Probemonat kostet DAZN ab dem 1. August 2019 11,99 Euro pro Monat. Alternativ kannst du auch ein Jahresabonnement zum Preis von 119,99 Euro abschließen - somit ist das komplette Programm für rund 10 Euro erhältlich.

Registrieren kannst du dich ganz einfach direkt auf DAZN. Hier geht's zur Anmeldung!