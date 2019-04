Gewinnt 5x2 Tickets für das Nike Live-Viewing-Event von Dirk Nowitzkis potenziell letztem Heimspiel

Die NBA-Saison 2018/19 neigt sich langsam aber sicher dem Ende entgegen - und damit auch die Karriere von Dirk Nowitzki bei den Dallas Mavericks? Anlässlich des womöglich letzten Heimspiels der Mavs-Legende wird es in Kooperation mit DAZN ein exklusives Live-Viewing-Event im Nike Store in Berlin geben. Mit SPOX könnt ihr 5x2 Tickets für das Spektakel gewinnen.

Ob der große Blonde aus Würzburg am Ende der aktuellen Spielzeit tatsächlich seine Karriere beenden wird, steht derzeit noch nicht endgültig fest. Viele Anzeichen deuten aber darauf hin, dass Nowitzki in der Nacht von Dienstag, den 9. April 2019, auf Mittwoch, den 10. April 2019, sein letztes Heimspiel für die Mavericks gegen die Phoenix Suns (ab 2 Uhr live auf DAZN) absolvieren wird.

Im Nike Store in Berlin (Tauentzienstraße 9-12, 10789 Berlin) könnt ihr das Spiel gemeinsam mit zahlreichen NBA-Fans live verfolgen. Abgerundet wird das Spektakel von einem DJ, PlayStation-4-Stationen mit NBA2K19 sowie Snacks und Drinks. Einlass ist am Dienstag, 9 April 2019, ab 23.50 Uhr, das Spiel beginnt um 2 Uhr. Das Mindestalter für die Veranstaltung ist 18 Jahre.

Gewinnspiel: Gewinnt 5x2 Tickets für das Nike Abschiedsevent von Dirk Nowitzki in Berlin

Im Gewinn inbegriffen sind:

5x2 Plätze auf der Gästeliste für das Live-Viewing-Event im Nike Store in Berlin

Jeder der fünf Gewinner kann eine Person seiner Wahl mitnehmen

Das Gewinnspiel beginnt am Freitag, 5. April 2019, und endet am Montag, 8. April 2019.

Wie könnt ihr mitmachen?

Beantwortet einfach per Mail unsere Gewinnspielfrage und schickt die richtige Antwort und eure Kontaktdaten (Telefonnummer und Anschrift) per Mail an aktion@spox.com.

Hier gibt es alle Informationen zu den Teilnahmebedingungen. Der Gewinner wird am Montag von uns kontaktiert.

Gewinnspielfrage:

In welchem Jahr wurde Dirk Nowitzki gedraftet?

© getty

Hier gibt es alle Infos zum Nike Live-Viewing-Event in Berlin im Überblick: