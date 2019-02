DAZN geht auch in Spanien an den Start - Neymar und Mourinho als Botschafter

DAZN, der erste globale Live- und On-DemandBroadcaster für Sport, ist nun auch in Spanien gestartet und bietet den Fans erschwinglichen Sport live und auf Abruf.

Wie heute auf einer Pressekonferenz in Madrid angekündigt, ist DAZN in Spanien für nur 4,99 Euro pro Monat verfügbar. Das Ganze ohne langfristige Vertragslaufzeit und mit einem kostenlosen Probemonat.

DAZN zeigt auch in Spanien vielfältige Live-Events zu jeder Zeit auf fast jedem internetfähigen Gerät, darunter Fernseher, Tablets, Smartphones, PCs und Spielkonsolen.

Damit haben nun auch spanische Sportfans die Möglichkeit, auf eine neue und flexible Art und Weise Sport überall und frei von teuren und langfristigen Pay-TV-Verträgen zu sehen.

DAZN nun in acht Ländern verfügbar

Der Markteintritt in Spanien ist der nächste Schritt in der globalen Expansion von DAZN, das nach der Einführung in Japan, Deutschland, Österreich und der Schweiz im Jahr 2016, Kanada im Jahr 2017 sowie Italien und den USA im Jahr 2018 nun in acht Ländern verfügbar ist. In Brasilien wird der Service derzeit über Social Media gestreamt, bevor er in den kommenden Monaten auch offiziell startet.

Simon Denyer, CEO der DAZN Group: "Dies ist der Beginn einer neuen Ära für die spanischen Sportfans, die sich der von uns angestoßenen, weltweiten Revolution des flexiblen, auf Wunsch abrufbaren und erschwinglichen Sports anschließen. Spanien ist eine Nation von Sportliebhabern und bereit für den Wandel. Die Fans verlangen eine angemessene Art und Weise, ihren Sport zu erleben und wir sind unglaublich stolz darauf, dies zu ermöglichen, indem wir unser schnell wachsendes internationales Geschäft ausbauen."

Exklusive Premium-Sportinhalte für Spanien

• Schlüssel-Rechte: MotoGP, Moto 2 und Moto3 (2019-2022), Turkish Airlines EuroLeague (2019/202022/23), 7Days EuroCup und FIBA Basketball-WM (nicht exklusiv), Premier League (2019/20 bis 2021/22), J. League

• Globaler Fußball: FA Cup, Carabao Cup, Coppa Italia und Supercoppa Italiana, EFL Championship, League One, League Two.

• Motorsport: WRC, World SBK, MotoE Weltcup

• Kampfsportarten/Boxen: UFC, Golden Boy, Matchroom Boxing USA / UK, Bellator

• Weitere Sportarten: PDC Darts

DAZN mit "unschlagbarem Preis"

"Wir haben angekündigt, dass wir eine aufregende, flexible und erschwingliche Möglichkeit bieten werden, den besten Sport in Spanien zu erleben und heute haben wir den Beweis geliefert", so Veronica Diquattro, EVP, Southern Europe, DAZN.

"Mit einem unschlagbaren Preis starten wir unsere Reise. DAZN arbeitet weiterhin mit den größten Namen zusammen, daher freue ich mich, zwei absolute Superstars als unsere neuen Botschafter ankündigen zu können: Neymar Jr. und José Mourinho, die auch auf unserer Plattform zu sehen sein werden. Das ist ein großer Moment für uns und wir können es kaum erwarten loszulegen."

Das sagen Neymar und Mourinho über DAZN

Superstar Neymar Jr. hat mit DAZN einen mehrjährigen Vertrag als globaler Markenbotschafter abgeschlossen, zusammen mit dem legendären Fußballmanager Jose Mourinho, der 2019 als Experte und Botschafter fungieren wird. Neymar Jr. und Mourinho schließen sich den prominenten Botschaftern von DAZN an: Cristiano Ronaldo, Saul "Canelo" Alvarez und Marc Marquez.

Neymar Jr: "In Brasilien aufzuwachsen weckt die Liebe zum Sport, insbesondere zum Fußball. Brasilianer stellen sich hinter die Teams und Athleten, die sie lieben. Ich glaube, dass DAZN die gleiche Art von Leidenschaft für den Sport besitzt und es den Menschen so einfach und erschwinglich wie möglich machen möchte ihren Lieblingssport zu sehen. Sport sollte für jeden zugänglich sein und ich freue mich, einer Marke beizutreten, die dieses Ziel in ihrer DNA hat."

Jose Mourinho: "DAZN bietet Fußballfans eine neue Möglichkeit, den Sport und die Spieler, die sie lieben, zu verfolgen. DAZNs Art der Live-Übertragung von Fußball ist anders als das, was ich zuvor erlebt habe. Ich mag die Authentizität und die stetige Weiterentwicklung der Sportübertragungen. Ich freue mich darauf, als globaler Botschafter Teil von DAZN zu werden und mit dieser Plattform Fußballfans auf der ganzen Welt zu erreichen."

Dokuserie über MotoGP-Fahrer

Neben dem besten Live- und On-Demand-Sport hat DAZN unter dem Begriff "DAZN Original" die Dokuserie "In Our Blood" in Auftrag gegeben. Die 3x30-minütige Serie feiert die Tradition der großen spanischen MotoGP-Fahrer und markiert den Beginn der neuen MotoGP-Saison.

Die Serie untersucht die Leidenschaft Spaniens für MotoGP über Generationen hinweg, indem sie die Geschichten der spanischen MotoGP-Weltmeister Alex Criville, Jorge Lorenzo und Marc Márquez erzählt. Der Executive Producer für DAZN ist BAFTA-Gewinner Grant Best, SVP Original Programming.