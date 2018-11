UFC - Ultimate Fighting Championship Fight Night heute live: Jung vs Rodriguez im Livestream

Zum 25. Jahrestag der UFC findet heute Nacht der Fight zwischen dem Südkoreaner Chan Sung Jung und Yair "El Pantera" Rodriguez aus Mexiko statt. Was ihr über das Event und zur Übertragung wissen müsst, erfahrt ihr bei SPOX.





Die UFC Fight Night 139 zwischen Jung und Rodriguez wird auch das Duell des Korean Zombie vs. Rodríguez genannt. Der Kampf zwischen den Beiden findet genau dort statt, wo vor 25 Jahren der erste Fight der UFC ausgetragen wurde.

UFC Fight Night 139: Wann und wo findet der Kampf statt?

Der Kampf zwischen Chan Sung Jung und Yair "El Pantera" Rodriguez findet in der heutigen Nacht von Samstag auf Sonntag, 11. November statt. Beginn ist um 01.00 Uhr. Das Event wird im Pepsi Center in Denver ausgetragen.

UFC - Jung vs. Rodriguez: Übertragung im Livestream

Der Streming-Dienst DAZN überträgt den Fight live im Stream. Kommentiert wird das Mega-Event von Mark Bergmann.

DAZN bietet jährlich über 8.000 Live-Events aus der Welt des Sports an. Neben Fußball und US-Sport kann man auf DAZN auch andere Sportarten wie Tennis, Darts und Boxen sehen. Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe die Fight Night: Jung vs Rodriguez am 11.11. um 01:00 Uhr!

Chan Sung Jung gegen Yair "El Pantera" Rodriguez: Die Kampfstatistiken