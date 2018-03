Perform sucht Praktikant(in) für Sales & Marketing in München

Sport ist unsere große Leidenschaft - Deine auch? Du willst direkt in das Spiel eintauchen und täglich mit Produkten rund um den Bereich Fußball sowie vielen weiteren Sportarten arbeiten? Du hast Spaß am Umgang mit den wichtigsten europäischen Medien, Clubs, Verbänden, Ligen und Wettanbietern?

Wir von der Perform Media Deutschland GmbH, Teil der Perform Group mit Hauptsitz in London, bieten unseren weltweiten Kunden außergewöhnliche Produkte an: Live-Daten und Analysen rund um etliche Sportarten (durch unsere Marke Opta), redaktionellen Sport-Content (Texte, Videos, Audio etc.), Live-Applikationen (mobile Inhalte, Live-Ticker usw.) und viele weitere innovative Lösungen.

Zudem hat sich Perform erst kürzlich zahlreiche Live-Übertragungsrechte für ihren Streamingdienst DAZN gesichert, u. a. die Primera Division, Ligue 1, Serie A und die Premier League.

Unterstütze uns in München im Sales & Marketing-Team und erhalte durch die aktive Mitarbeit im Kundenmanagement Einblicke in das vertriebliche Arbeiten des Weltmarktführers im Bereich der Produktion von digitalem Sportcontent.

Beginn: 01.04.2018

Dauer: 5-6 Monate

Gehalt: angemessene Vergütung

Aufgaben:

Eigenständige Bearbeitung von Anfragen

Angebotserstellung für Kunden

Konkurrenzanalyse

Konzeptionelle, organisatorische und administrative Unterstützung

Betreuung von Kooperationskunden

Präsentationserstellung

Entwurf von Marketingmaterialien

Mitwirkung bei der Planung, Erstellung und Umsetzung von Kommunikationsmaßnahmen im Print - und Onlinebereich

Anforderungen:

Eingeschriebener Student (m/w) im Bereich Sport/BWL/Kommunikation

Große Sportbegeisterung (vor allem Fußball)

Sicherer Umgang mit MS-Office

Sehr gute Auffassungsgabe

Teamfähigkeit, zuverlässige und selbständige Arbeitsweise

Sehr gutes sprachliches Verständnis

Gutes Zahlenverständnis

Sicherer Umgang mit Kunden

Sehr gutes Englisch in Wort und Schrift

Selbstbewusstes Auftreten

Evtl. Vertriebs- und/oder Marketingerfahrung durch Nebenjobs/vorherige Praktika

Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige und vollständige Bewerbung per Mail an:

dl-sales-de@optasports.com

Betreff: Praktikum Sales & Marketing

Mehr Informationen zu unserem Unternehmen finden Sie hier: www.performgroup.com