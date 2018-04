Gewinnspiel: Mit Melitta zu Manchester United gegen Watford

Theater der Träume wird das Old Trafford von den Manchester-United-Fans genannt. Und für Dich kann dieser Traum in Erfüllung gehen. Mit ein bisschen Glück gewinnst Du mit Melitta eine VIP-Reise zum letzten Saisonspiel der Red Devils gegen Watford. Einfach die Gewinnspielfrage beantworten und Du bist im Lostopf. Melitta und SPOX.com drücken Dir die Daumen.

Gewinne 1x2 Tickets für das Spiel Manchester United vs. Watford am 13. Mai 2018 im Old Trafford. Im Preis inbegriffen sind Flug (Anreise am Spieltag, Abreise am Folgetag), Übernachtung, Transfers vor Ort, eine exklusive Stadionführung, sowie ein Lunch im Red Café supported by Melitta.

Einsendeschluss ist der 7. Mai 2018 / 12:00 Uhr MEZ.

Die Gewinner werden von Melitta telefonisch benachrichtigt.