Mit Mercedes-Benz zum Länderspiel Deutschland gegen Niederlande

Zum Abschluss der Nations League Vorrunde trifft Deutschland auf den Erzrivalen aus den Niederlanden. Gelingt es der DFB-Elf den bevorstehenden Abstieg noch zu verhindern? Ein Sieg gegen den Nachbarn ist dabei auf jeden Fall Pflicht.

Gewinne 46x2 Tickets der Kategorie 2 für das Spiel Deutschland vs. Niederlande am 19.11.2018 in der Veltins-Arena Gelsenkirchen.

Einsendeschluss ist der 12.11.2018 / 12:00 Uhr MEZ.

Die Gewinner werden von Mercedes-Benz telefonisch benachrichtigt.