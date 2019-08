FIFA 20: Wieviel kostet das neue FIFA? Preis der neuesten Version

Eine neue Fußball-Saison bringt auch ein neues Fifa-Spiel mit sich. FIFA 20 steht in den Startlöchern. Hier bei SPOX erfahrt ihr, wieviel das neue Spiel kosten wird und ab wann es erhältlich ist.

So groß wie dieses Jahr war der Hype um den Gaming-Klassiker FIFA von Electronic Arts wohl noch nie. EA Sports wirbt mit revolutionären Änderungen und nie dagewesener Authentizität.

FIFA 20: Was kostet das neue FIFA?

Das neue Spiel wird sowohl in verschiedenen Ausführungen als auch für unterschiedliche Konsolen angeboten. Die klassische Edition für die Playstation 4 kostet 69,99 Euro.

Der Preis variiert allerdings von Konsole zu Konsole. Außerdem steht alternativ auch eine "Champions Edition" zum Verkauf. Der Überblick:

Konsole Standard Edition Champions Edition PS4 69,99 € 89,99 € Xbox One 69,99 € 89,99€ PC 59,99 € - Nintendo Switch 49,99 € -

In einigen Punkten unterscheidet sich die Champions Edition von der Standard Edition. Hier der Überblick:

1 von 5 Icon-Lei-Objekten auswählbar (mittlere Version) für 5 FUT-Partien

Bis zu 12 seltene Gold-Packs (12 Wochen lang je eine pro Woche)

3 Tage Vorabzugriff (spielbar schon ab dem 24. September)

FIFA 20: Wann ist das Spiel erhältlich?

Am Freitag, den 27. September, wird die brandneue Fußball-Simulation auf dem Markt erhältlich sein. Das gaben die Entwickler von EA Sports bereits Mitte Juni auf einer Pressekonferenz bekannt. So bleibt sich Electronic Arts erneut treu und veröffentlicht FIFA 20 in der letzten Septemberwoche.

Lediglich für Käufer der Champions Edition beginnt der Spielspaß bereits am 24. September, also drei Tage vor dem offiziellen Release.

Fifa 20: Die wichtigsten Neuerungen

Die angekündigten Neuerungen im frischen FIFA-Game sorgen für ordentlich Vorfreude. Neben umfassenden Änderungen im Karrieremodus wird ein brandneuer VOLTA-Modus vorgestellt, der an FIFA-Street erinnern soll.

Mit dem VOLTA-Modus könnt Ihr Eure Fußball-Helden erstmals wieder auf Straßen-Plätze im Kleinformat zurückbringen und in verschiedenen Modi sogar gegen Eure Freunde antreten. Möglich sind 3-gegen-3, 4-gegen-4 und 5-gegen-5, wobei entschieden werden kann, ob ein Torwart zwischen den Pfosten stehen soll oder nicht.

Zusätzlich wird es möglich sein, einen eigenen Avatar zu erstellen und gegen oder mit den Profis auf der Straße antreten lassen. Diesen Avatar könnt Ihr frei nach Euren Wünschen gestalten. Hier die offizielle Mitteilung von EA Sports.

Der Karrieremodus soll seinerseits grunderneuert aufwarten und unter anderem auch zum ersten Mal dynamisches Spielerpotenzial bieten. Außerdem könnt Ihr auch in diesem Modus ab diesem Jahr Euren ganz individuellen Avatar erstellen.

FIFA 20: Alle Termine

Die FIFA-Fans können sich also auf ein grunderneuertes Spiel-Erlebnis freuen und müssen für den ersten kleinen Eindruck voraussichtlich sogar nur bis Mitte des Monats warten.

Traditionell erscheint zwei Wochen vor dem geplanten Release eine kostenfreie Demo-Version des Spiels.