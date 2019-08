FIFA 20 - VOLTA: Alle Infos zum neuen Story-Modus

Die Fußballsimulation FIFA 20 wartet mit einer beeindruckenden Neuerung auf: Der Spielmodus VOLTA schickt euch auf die coolsten Freiplätze der Welt. Hier erfahrt ihr alles Wissenswerte zum neuen FIFA-Highlight.

FIFA 20: Was ist der neue Modus VOLTA?

Mit VOLTA kehrt ihr in Anlehnung an FIFA Street auf 17 spektakuläre Freiplätze auf der ganzen Welt zurück. Auf den Street-Soccer-Courts stehen euch unterschiedlichste Spielvarianten zur Verfügung. Unter anderem könnt ihr im Kickoff-Modus mit eurem Lieblingsteam antreten. Lediglich der Untergrund wechselt von Rasen auf Asphalt. Hier sind eure Passfähigkeiten gefordert, mit Fernschüssen und übertriebenen Tricks habt ihr keine Möglichkeit, im Stahlkäfig zum Erfolg zu kommen.

Bei der VOLTA-Story geht es darum, sich mit dem Team für die Street-Soccer-WM in Buenos Aires zu qualifizieren. Zudem könnt ihr euch in der VOLTA World mit euren Freunden oder zufällig ausgewählten Gegnern aus der ganzen Welt messen. Ihr könnt eure eigenen Spieler kreieren und in unzähligen Spielmodi - Drei-gegen-Drei, mit oder ohne Torwart und vielem mehr - aufs Feld schicken.

FIFA 20: Welche Neuerungen gibt es sonst noch?

Nicht nur der Modus VOLTA ist neu. Weiterhin könnt ihr euch unter anderem auf folgende Änderungen gefasst machen:

Im Ultimate-Team-Modus wurden zahlreiche Anpassungen vorgenommen: Saison-Aufgaben müssen innerhalb eines Zeitlimits erledigt werden, damit ihr euch XP verdienen könnt. So steigt ihr im Saison-Level auf und könnt zusätzliche Belohnungen freischalten. Außerdem ist der Freundschaftsspiel-Modus nun in FUT integriert.

Spielt ihr den Karrieremodus, so könnt ihr erstmals auch das Aussehen des Managers frei gestalten und auch mit einer Trainerin an den Start gehen. Zudem sollen Entscheidungen abseits des Rasens einen großen Einfluss auf die Teammoral und die Performance der Spieler haben. Auch passt sich das Potential eurer Spieler stetig an, je nachdem welche Leistungen sie auf dem Platz zeigen.

Für viele sind Freistöße und Elfmeter ein leidiges Thema. Auch in dieser Hinsicht haben sich die Entwickler Gedanken gemacht und Zielkreise eingeführt, die das genaue Anvisieren erleichtern und die Optionen erhöhen sollen. Zusätzlich wurde der Umgang mit dem Torwart verändert. Innerhalb und außerhalb des Strafraums könnt ihr zwischen verschiedenen Befehlen wählen, um euren Keeper zu steuern.

FIFA 20 mit 13 neuen Bundesliga-Stadien

Viele Jahre mussten sich die Fans der Bundesliga mit einer kleinen Auswahl an Stadien aus dem deutschen Oberhaus zufrieden geben. Das wird sich ändern. Neu sind 13 Stadien aus der 1. und 2. Liga - insgesamt sind nun lediglich der SC Paderborn, Union Berlin und der SC Freiburg nicht vertreten.

Hinzu kommt der FC Bayern München, dessen Arena durch die Partnerschaft mit FIFA-Konkurrent PES nicht mehr in der neuesten Ausgabe enthalten ist.

Diese deutschen Stadien sind in FIFA 20 verfügbar:

Signal Iduna Park - Borussia Dortmund

WWK Arena - FC Augsburg

Olympiastadion - Hertha BSC

Commerzbank-Arena - Eintracht Frankfurt

Düsseldorf Arena - Fortuna Düsseldorf

PreZero Arena - TSG Hoffenheim

Red Bull Arena - RB Leipzig

Volkswagen Arena - VfL Wolfsburg

RheinEnergieSTADION - 1. FC Köln

OPEL Arena - 1. FSV Mainz 05

BayArena - Bayer 04 Leverkusen

VELTINS-Arena - FC Schalke 04

Volksparkstadion - Hamburger SV

HDI-Arena - Hannover 96

Max-Morlock-Stadion - 1. FC Nürnberg

Mercedes-Benz Arena - VfB Stuttgart

BORUSSIA-PARK - Borussia Mönchengladbach

wohninvest WESERSTADION - SV Werder Bremen

Diese Stadien aus Bundesliga und 2. Liga gibt es bei FIFA 20 © getty 1/20 Der Videospielentwickler EA Sports hat für die neueste FIFA-Version "FIFA 20" 13 neue Stadien aus der 1. und 2. Bundesliga zur Verfügung gestellt. SPOX zeigt, welche Stadien in FIFA 20 abgebildet werden - die Allianz Arena zählt nicht dazu. © getty 2/20 Der Grund: EA Sports hat seit der Zusammenarbeit des FC Bayern mit dem Konkurrenzen Konami (PES) keine Rechte mehr an der Abbildung der Allianz Arena. Außerdem nicht ins Spiel geschafft haben es die Stadien von Paderborn, Union und Freiburg. © getty 3/20 BUNDESLIGA - Signal Iduna Park in Dortmund © getty 4/20 Borussia-Park in Mönchengladbach © getty 5/20 Olympiastadion in Berlin © getty 6/20 Veltins-Arena in Gelsenkirchen © getty 7/20 BayArena in Leverkusen (neu) © getty 8/20 Commerzbank-Arena in Frankfurt (neu) © getty 9/20 Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf (neu) © getty 10/20 Opel Arena in Mainz (neu) © getty 11/20 PreZero Arena in Sinsheim (neu) © EA Sports 12/20 Red Bull Arena in Leipzig (neu) © EA Sports 13/20 RheinEnergie Stadion in Köln (neu) © getty 14/20 Volkswagen Arena in Wolfsburg (neu) © getty 15/20 Weserstadion in Bremen (neu) © getty 16/20 WWK Arena in Augsburg (neu) © getty 17/20 2. LIGA - Volksparkstadion in Hamburg © getty 18/20 HDI Arena in Hannover (neu) © getty 19/20 Mercedes-Benz-Stadion in Stuttgart (neu) © getty 20/20 Max-Morlock-Stadion in Nürnberg (neu)

FIFA 20: Die Preise für alle Konsolen

Die Champions Edition kostet stolze 20 Euro mehr als die Standard-Ausgabe, die Ultimate Edition sogar 30. Letztere bietet beispielsweise 24 Gold Packs, spezielle Trikots für Ultimate Team sowie eine Icon-Leihspielerwahl.

Konsole Standard Edition (Preis in Euro) Champions Edition (Preis in Euro) Ultimate Edition (Preis in Euro) PS4 69,99 89,99 99,99 Xbox One 69,99 89,99 99,99 PC 59,99 - 89,99 Nintendo Switch 49,99 - -

FIFA 20: Wann ist das neue Spiel erhältlich?

Nachdem bereits am 12. September in der Demo-Version der Anstoß-Modus sowie VOLTA getestet werden können, ist zwei Wochen später die Vollversion erhältlich.