FIFA 20 - Soundtrack: Welche Songs sind dabei?

Die FIFA-Reihe ist bekannt für legendäre Soundtracks, in denen aktuelle und zukünftige Stars vereint werden. Wer hat es in FIFA 20 in die Playlist geschafft? SPOX gibt einen Überblick über die Lieder des Spiels.

FIFA 20: Diese Songs sind wohl dabei

Bisher ist lediglich eine Liste von Songs in der Closed Beta von FIFA 20 - einer Testversion, die nur für ausgewählte Probanten zugänglich ist - zu hören. Somit sind die folgenden Angaben über die FIFA-20-Titel weder bestätigt noch vollständig.

Wie gewohnt sind aller Voraussicht nach zahlreiche Genres von Electro bis Hip-Hop vertreten:

Titel Interpret 3AM Baauer x AJ x Jae Stephens Back To The Pump Benny Benassi Be The One Cheat Codes feat. Kaskade Bomba Deorro Bubblin Anderson Paak Glide Hoodboi feat. Tkay Maidza High Beams Flume & HWLS feat. slowthai Move Me Mura Masa feat. Octavian People Say Don Diablo feat. Paije Runaway Half Alive Stomper Chris Lake x Anna Lunoe Swipe It Off Leo Justi & Brazzabelle feat. Zanillya The Cracks Another Sky Way Past Them Ivan Ooze What If I Go? Mura Masa

FIFA 20: Wann wird der Sountrack bekanntgegeben?

Im vergangenen Jahr wurde der Soundtrack am 31. August veröffentlicht. Für FIFA 20 ist mit einem ähnlichen Zeitpunkt zu rechnen, da die Bekanntgabe in der Regel stets vier Wochen vor dem Release des Spiels erfolgte. Dann wird es auch eine Spotify-Playlist geben, die "offizieller FIFA 20 Soundtrack" heißt.

Bis es soweit ist, könnt ihr euch nochmal den Soundtrack von FIFA 19 zu Gemüte führen. Hier geht es zur Spotify-Playlist aus dem Vorjahr.

FIFA 20: Wann ist das neue Spiel erhältlich?

Sichert ihr euch die Champions- oder Ultimate Edition von FIFA, so dürft ihr bereits drei Tage vor dem Verkaufsstart der Standard Edition die neueste Version der Fußball-Simulation in euren Händen halten.

Event Datum Release FIFA 20-Demo 12. September 2019 Release FIFA 20 Champions- und Ultimate Edition 24. September 2019 Release FIFA 20 Standard Edition 27. September 2019

FIFA 20: Die Preise für alle Konsolen

Während ihr für die Standard-Ausgabe von FIFA 20 auf dem PC "nur" 59,99 Euro zahlen müsst, belaufen sich die Kosten für die Ultimate Edition auf der PS4 auf stolze 99,99 Euro.