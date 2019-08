FIFA 20 - Release: Termin, Neuerungen

Wie jedes Jahr ist auch in diesem Sommer die Vorfreude auf ein Videospiel besonders groß: FIFA 20. Wann das Game rauskommt und was die größten Neuerungen zum letzten FIFA sind, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

EA Sports ist seit Herbst 2018 wieder fleißig am Programmieren und verspricht mit FIFA 20 die beste und authentischste Fußball-Simulation der Geschichte auf den Markt zu bringen.

FIFA 20 - Release: Wann kommt das Game auf den Markt?

Schon Mitte Juni gaben die Produzenten von EA Sports auf einer Pressekonferenz bekannt, dass das neueste Game der FIFA-Reihe am Freitag, den 27. September 2019, auf den Markt kommen wird. Pünktlich wie ein Schweizer Uhrwerk wird FIFA 20 also auch dieses Jahr traditionell in der letzten Septemberwoche released.

Richtige FIFA-Enthusiasten können sogar schon drei Tage vorher, also am 24. September, auf das Spiel zugreifen. Mit der Champions- oder Ultimate Edition habt Ihr exklusive Inhalte wie Gratis-Gold-Packs für Ultimate Team. Diese kosten jedoch dementsprechend 20 bzw. 30 Euro mehr als die Standard-Version.

FIFA 20 - Neuerungen: VOLTA-Modus bringt FIFA zurück auf die Straße

Eine der größten, wenn nicht sogar die größte Neuerung in FIFA 20 wird der VOLTA-Modus sein, mit dem Ihr die Möglichkeit habt, Eure Fußballhelden auf die Straße zu bringen. Auf authentischen Kleinfeldplätzen wie auf Hochhausdächern oder mit Ghetto-Flair soll VOLTA die alten FIFA-Streets-Emotionen wieder aufkochen lassen.

Mit VOLTA habt Ihr außerdem die Möglichkeit, in mehreren Modi wie der Liga, einem Storymodus oder der VOLTA WORLD gegen Eure Freunde und Spieler aus der ganzen Welt anzutreten - zur Auswagl stehen 3-gegen-3, 4-gegen-4, und mit oder ohne Torwart.

Außerdem wird es möglich sein, seinen eigenen Spieler zu erschaffen. Weiblich oder männlich, mit oder ohne Tattoo, Euren Ingame-Avatar könnt Ihr frei nach Eurem persönlichen Stil zum Leben erwecken und durch Herausforderungen neue Objekte freischalten. Hier geht's zur offiziellen Ankündigung.

FIFA 20 - Neuerungen: Innovationen im Karrieremodus

EA verspricht uns mit FIFA 20 den bislang authentischsten Karrieremodus aller Zeiten und bringt dafür neue Innovationen wie dynamisches Spielerpotenzial und interaktive Pressekonferenzen ins Spiel.

In FIFA 20 werdet Ihr zum ersten Mal die Moral Eurer Spieler selbst steuern können. Indem Ihr Euch in PK-Events den Medien stellen und für eine Rotation in der Startelf sorgen müsst, sorgt EA für ein teaminternes Klima. Eine schlechte Moral wirkt sich negativ auf die Form und sogar den Gesamtwert eines Spielers aus.

"Dein Manager, Dein Look." - damit wirbt EA für die neuen Optionen, die Euren Charakter ab sofort authentischer als je zuvor wirken lassen sollen. Ihr entscheidet, welches Geschlecht, welcher Hautton und welche Frisur Euer Avatar besitzt.

FIFA 20 - Karrieremodus: Erstmals dynamisches Potenzial

In den vergangenen Jahren hatten Spieler im Karrieremodus immer ein festgelegtes Potenzial, das sie nach einer gewissen Spielzeit auch immer erreicht haben. So konnten manche Spieler beispielsweise 30 Tore in der Saison schießen und nicht über eine 70 kommen. Oder andersrum jeden Zweikampf verlieren und eines Tages plötzlich mit einer 90 wertvollster Spieler im Kader sein.

Doch damit ist nun Schluss. Ab FIFA 20 werden sich Spieler-Potenziale mit der Leistung auf dem Platz synchronisieren. Das heißt, je besser Deine Spieler auf dem Rasen agieren, desto höher steigt ihr Potential eines Tages zum weltbesten Spieler zu werden.

FIFA 20 - Das beste FIFA aller Zeiten?

Mit revolutionären Innovationen wirbt EA Sports für das beste und authentischste FIFA aller Zeiten. Um uns ein eigenes Bild davon machen zu können, müssen wir noch bis zum 27. September warten. Voraussichtlich zwei Tage vor Release werdet Ihr mit der Demo-Version schon Mal die ersten Einblicke in das Game bekommen.