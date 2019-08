FIFA 20 online spielen: Diese Multiplayer-Modi gibt es in der neusten Auflage

Lange dauert es nicht mehr bis die neueste Auflage der Fußball-Simulation aus dem Hause EA Sports in den Handel kommt. Welche Modi Ihr in FIFA 20 online mit Euren Freunden spielen könnt, erfahrt Ihr hier.

In gut einem Monat, am 27. September, erscheint FIFA 20 im Handel - die Demo zum Spiel voraussichtlich bereits am 12. September. Publisher EA hat einige Neuerungen im Vergleich zum Vorgänger angekündigt - wie sich das auf Euer Multiplayer-Erlebnis auswirkt, verrät Euch SPOX.

FIFA 20 Multiplayer: Anstoß-Modus online mit Freunden spielen.

Wie in jedem Jahr kehrt auch mit FIFA 20 der Klassiker unter den Multiplayer-Modi zurück - im Anstoß-Modus könnt Ihr Euch mit Euren Freunden im direkten Duell messen.

Um dabei für mehr Abwechslung zu sorgen, hat EA im vergangenen Jahr die House Rules eingeführt. Zwei neue Regeln kommen bei FIFA 20 dazu, diese sieben wird es im Anstoß-Modus geben:

Hausregel Erklärung Keine Regeln Anarchie! Keine Fouls, keine Karten, kein Abseits. Distanz Tore von außerhalb des Strafraums zählen doppelt. Survival Nach jedem Treffer verlässt ein zufälliger Spieler des Teams, das erfolgreich war, den Platz. Kopfbälle & Volleys Abgesehen von Elfmeter- und Freistoßtoren zählen nur Treffer per Kopf oder Volley Torvorgabe Wer zuerst eine festgelegte Anzahl an Toren erzielt, gewinnt. Mystery Ball (neu) Immer, wenn ein Ball das Spiel verlässt, wird er durch einen neuen mit anderen Eigenschaften ersetzt. King of the Hill (neu) Durch Halten des Balles in einem vorgegebenen Rechteck, wird ein "Goalmeter" befüllt. Je länger Ihr den Ball haltet, desto mehr Tore werden euch bei einem anschließenden Treffer anerkannt.

FIFA 20: Volta - der neue Streetball-Modus

Mit Volta möchte EA den Fußball zurück auf die Straße bringen. In Anlehnung an FIFA Street wird hier auf kleinen, mittleren oder großen Plätzen gespielt - entweder mit oder ohne Bande. Auswechslungen, Verletzungen, Karten, Ausdauer oder Abseits gibt es hier nicht, vielseitiger und kurzweiliger Spaß steht hier im Fokus. Diese drei Varianten könnt Ihr bei Volta auswählen:

Variante Erklärung Rush Keepers 3-vs-3 oder 4-vs-4, ohne Torhüter, kleinere Tore Street with Keepers 4-vs-4 oder 5-vs-5, mit Torhüter, Futsal-Tore Futsal 5-vs-5, mit Torhüter, großes Feld ohne Bande, strengerer Schiedsrichter, Elfmeter ab fünf Fouls

Volta: Drei verschiedene Multiplayer-Modi

Volta Anstoß ist ganz simpel. Ihr benutzt bereits existierende Spieler aus echten Mannschaften. Drei Hausregeln (Keine Regeln, Survival, Torvorgabe) könnt Ihr optional einstellen, zusätzlich könnt Ihr entscheiden, ob Ihr Euch im Rush-, Street-, oder Futsal-Modus duellieren wollt.

Bei Volta Tour tretet Ihr gegen Teams anderer User an, die jedoch vom Computer gesteuert werden. Nach jedem Sieg dürft Ihr einen gegnerischen Spieler in Euer Team aufnehmen und so Eure Mannschaft erweitern. Bei Niederlagen verliert ihr keine Teammitglieder.

Volta League ist ein klassischer Saison-Modus, in dem Ihr gegen andere Volta-Spieler zockt, durch Siege in höhere Ligen aufsteigen und durch Niederlagen wieder absteigen könnt. Bei Heimspielen entscheidet Ihr über Hausregeln und Volta-Variante - auswärts müsst Ihr Euch den Gegnern fügen.

FIFA 20: Ultimate Team

Der beliebteste FIFA-Modus kehrt natürlich auch dieses Jahr wieder zurück. Grundsätzlich bleibt das Meiste beim Alten: In FIFA Ultimate Team (FUT) öffnet Ihr Karten-Packs, erweitert Euer Team und tretet gegen die Mannschaften anderer User an. Drei größere Neuerungen gibt es in der neuesten Ausgabe.

In FUT gibt es nun Saisonaufgaben und Meilensteine. So könnt Ihr XP-Punkte, Prämien und Erfahrungspunkte sammeln, die Euch Belohnungen bescheren. Darüber hinaus könnt Ihr in FUT-Freundschaftsspielen frei aufspielen ohne die Fitness, Gesundheit oder die Verträge Eurer Spieler zu riskieren. Zuletzt werden die House Rules für FUT erweitert, diese zwei kommen zu den oben genannten hinzu:

Hausregel Erklärung Max Chemistry Teamchemie spielt keine Rolle. Swaps Jeweils drei zufällige Fußballer beider Mannschaften werden getauscht. Tore mit getauschten Spielern zählen doppelt.

EA Sports Pro Clubs überarbeitet

Auch der Pro-Club-Modus, in dem Ihr einen einzelnen Fußballer steuert und zusammen mit Freunden Elf-gegen-Elf spielen könnt, wurde entstaubt - zwei neue Spielmodi soll es in FIFA 20 geben.

Bei den House Rules Cups könnt Ihr mit Eurem Pro Club an Turnieren teilnehmen. Wie der Name bereits verrät, kommen die Hausregeln hierbei zum Einsatz, täglich rotiert die Art des Matches.

Im Practice Match spielt Ihr mit Euren Freunden ganz simpel gegen ein KI-gesteuertes Team. Dabei könnt Ihr beispielsweise den Schwierigkeitsgrad und das gewünschte Rating des Gegners festlegen.