Counterstrike live sehen: eSports - ESL One im Livesteam auf DAZN

In der Kölner Lanxess Arena treten die besten Counterstrike-Zocker aus acht unterschiedlichen Teams gegeneinander an - die Viertelfinals bei der ESL One gibt es ab Freitag im Livestream auf DAZN!

Die Electronic Sports League (ESL) macht mit ihrer internationalen Turnierserie ESL One mal wieder Halt in der Lanxess Arena von Köln. Gespielt wird der seit Jahrzehnten beliebte Online-Taktik-Shooter Counterstrike.

Counterstrike im Livestream - ESL One live auf DAZN

Das Event in der Lanxess Arena gibt es in diesem Jahr erstmals live auf DAZN. Der Streaming-Service überträgt ab dem Viertelfinale und bringt von Freitag bis Sonntag alle Entscheidungen live auf die Bildschirme seiner Kunden.

Datum Uhrzeit Runde Freitag, 5. Juli 14.25 Uhr Viertelfinale Samstag, 6. Juli 14.25 Uhr Hablfinale Sonntag, 7. Juli 15.25 Uhr Finale

Was ist Counterstrike?

Bei Counterstrike handelt es sich um einen Online-Taktik-Shooter, der auf dem PC gespielt wird. Veröffentlicht wurde das Spiel erstmals im jahr 1999 und ist eine Modifikation des Ego-Shooters "Half Life". Ursprünglich wurde Counterstrike auf LAN-Partys gespielt, bei denen sich Spieler samt ihres PC-Equipments zum Videospielen im Netzwerk trafen. Heutzutage findet Counterstrike vor allem über das Internet statt.