FIFA-Profi Artac Sinoplu entschuldigt sich nach Zeitspiel-Skandal

FIFA-Profi Artac Sinoplus hat sich für seinen Zeitspiel-Skandal entschuldigt. Der 18-Jährige überschattete durch sein Vorgehen die Qualifikation für den FUT Champions Cup.

Sinoplu schrieb auf Twitterlonger.com: "Ich bin 18 Jahre alt und habe in den vergangenen Wochen Fehler gemacht. Ich habe ein großes Verlangen danach zu gewinnen und naiverweise gedacht, dass ich alles, was in den Regeln erlaubt ist, dafür nutzen kann."

Hervorgegangen war ein Video, in dem Sinoplu ab der 60. Minute den Ball nur noch zwischen seinem Torwart und den Verteidigern zirkulieren ließ und damit die Gemüter erhitzte.

Fans und andere Gamer verurteilten Artac Sinoplus alias arti_griezmann für den Verstoß gegen den FIFA-Ehrenkodex.

Das Video tauchte kurz vor Bekanngabe seines Wechsels zu Team Roque, das Sinoplu trotz des Skandal verpflichtete, auf.

Sinoplu soll für den amerikanischen Clan, bei dem auch Star-DJ Steve Aoki Investor ist, bei der virtuellen Klub-Weltmeisterschaft an der Seite von Niklas "NRaseck" Raseck antreten.