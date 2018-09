FIFA 19 wird heute veröffentlicht: Preis, Bestellung, Release

Heute ist es endlich so weit: FIFA 19 wird veröffentlicht und kann ab heute endlich offiziell gespielt werden. SPOX verrät euch die wichtigsten Infos zum Release.

Wann erscheint FIFA 19?

Ab dem heutigen 28.. September ist das neue FIFA regulär im Handel erhältlich, nach dem die Ultimate sowie die Champions Edition schon am 25. September vorbestell- und spielbar waren (Hier gibt's noch einmal alle News rund um das Game).

Wie viel kostet FIFA 19?

EA Sports bietet FIFA 19 für PlayStation 4, Xbox One, PC und Nintendo Switch in jeweils drei unterschiedlichen Varianten an:

FIFA 19 STANDARD EDITION ab 59,00 €

FIFA 19 CHAMPIONS EDITION ab 89,99 €

FIFA 19 ULTIMATE EDITION ab 99,99 €

Bei Amazon kostet die Standard-Edition heute sogar nur 55 Euro.

FIFA 19: Lieferschwierigkeiten wegen Streik bei Amazon?

Wie der Express berichtet, könnte sich die Lieferung des Spiels zu einigen Zockern verzögern. Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di hat nämlich zu Streiks beim Online-Riesen aufgerufen. An den Standorten Rheine und Werne soll die Arbeit niedergelegt werden, bis die Angestellten nach den Tarifverträgen des Einzelhandels bezahlt werden.

"So wie viele Spielerinnen und Spieler auf die Auslieferung des neuen FIFA-Spiels warten, warten die Beschäftigten auf faire Löhne und gute Arbeitsbedingungen", sagte eine ver.di-Sprecherin.

FIFA 19: Die unterschiedlichen Versionen im Überblick

Ultimate Edition Champions Edition Standard Edition Das Spiel "FIFA 19" Das Spiel "FIFA 19" Das Spiel "FIFA 19" 3 Tage Vorabzugang 3 Tage Vorabzugang - Bis zu 40 Jumbo-Premium-Gold-Packs für FUT 19 Bis zu 20 Jumbo-Premium-Gold-Packs für FUT 19 Bis zu 5 Jumbo-Premium-Gold-Packs für FUT 19 Cristiano Ronaldo als Leihspieler für sieben FUT-Partien Cristiano Ronaldo als Leihspieler für sieben FUT-Partien Cristiano Ronaldo als Leihspieler für sieben FUT-Partien Special-Edition-FUT-Trikots Special-Edition-FUT-Trikots Special-Edition-FUT-Trikots Neymar Jr. als Leihspieler für sieben FUT-Partien Neymar Jr. als Leihspieler für sieben FUT-Partien - Einen "UEFA-Champions-League"-Goldspieler nach Wahl mit einer Gesamtstärke von 80-83 Einen "UEFA-Champions-League"-Goldspieler nach Wahl mit einer Gesamtstärke von 80-83 -

FIFA 19: Die zehn stärksten Spieler