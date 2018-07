FIFA 19: Release-Datum, Demo, Ultimate Team und Spieler-Ratings

Auch digital gehen die Fußball-Saisons bald wieder in die nächste Runde. SPOX gibt euch alle bisher bekannten Informationen rund um FIFA 19.

Die Vorgängerversion des Spiels setzte die Latte und damit die Erwartungen der Hersteller hoch: FIFA 18 war in Europa vergangenes Jahr das Game mit den meisten verkauften Einheiten in Europa.

Release-Datum: Wann erscheint FIFA 19?

Die neueste Version der Fußball-Simulation wird wie gewohnt nach dem Start der europäischen Topligen stattfinden: FIFA 19 wird ab dem 28. September 2018 weltweit erhältlich sein.

Alles zur FIFA 19 Demo

Noch gab Entwickler EA Sports keine Informationen über eine Demoversion von FIFA 19 bekannt. Wie im vergangenen Jahr wird es aber wohl eine Probeversion für PS4, Xbox One und PC geben.

Die Demoversion des Vorgängers FIFA 18 erschien am 12. September 2017 - dies war 17 Tage vor dem Release des Spiels. Damals standen den Spielern 12 Teams zum Testen zur Verfügung, darunter der FC Bayern, Real Madrid oder PSG.

FIFA 19: Preise und Plattformen

FIFA 19 wird auf allen großen aktuellen Plattformen erscheinen und je nach System unterschiedliche Preise in der Standardversion haben:

Playstation 4: 69,99 Euro

Xbox One: 69,99 Euro

PC: 59,99 Euro

Nintendo Switch: 59,99 Euro

Die Champions-Edition kostet für alle Plattformen 20 Euro mehr. Für die Playstation 3 und die Xbox 360 gibt es zudem eine kostengünstigere "Legacy Edition".

FIFA 19: Das ist der Champions-League-Modus

Eine der größten Änderungen von FIFA 19 betrifft die zwei wichtigsten europäischen Klub-Turniere: Sowohl die UEFA Champions League als auch die UEFA Europa League können an gespielt werden.

"Die UEFA Champions League war eines der am meisten geforderten Features der letzten zehn Jahre, weshalb wir uns unheimlich darauf freuen, einen der größten Wettbewerbe in The World's Game, FIFA 19, zu integrieren", sagte Aaron McHardy, Executive Producer für FIFA.

"Dieses Jahr verbessern wir das Spielerlebnis in vielerlei Hinsicht: von der Integration von UEFA Champions League-Inhalten im ganzen Spiel bis hin zu einer Reihe neuer Features, die eine größere Kontrolle über das Gameplay ermöglichen", so McHardy weiter.

© getty

FIFA 19: Änderungen bei Ultimate Team

Entwickler Electronic Arts stand in der jüngsten Vergangenheit stark wegen des Pay-to-Win-Prinzips in der Kritik.

Sogar einige Politiker beschäftigten sich mit der Thematik und prangerten an, dass dieses System gefährlich für Kinder sei. Deshalb wird erwartet, dass die Packs in Zukunft billiger und fairer werden.

FIFA 19: So kommen die Spielerwertungen zustande

Bei der Wertung der Spieler spielen Statistiken keine Rolle. Die Ratings entstehen auf Basis einer subjektiven Bewertung von Scouts, Trainern und Fans.

"Weltweit sind es ungefähr 250 Datenbankeditoren und rund 8000 Menschen, die sich die Daten anschauen und Feedback geben können, sogenannte Reviewer. Die besten von ihnen machen wir dann zu Datenbankeditoren. Und die besten von denen hole ich mir dann in meine Teams in Köln, England, Rumänien oder Kanada", sagte Michael Müller-Möhring, Chef des FIFA-Rating-Netzwerks gegenüber Sportbuzzer.

Freiwillige können sich jederzeit als Reviewer bewerben: "Wir machen Leute relativ häufig darauf aufmerksam, dass wir Datenbankexperten suchen. Wir suchen permanent. Es gibt eine Webseite , auf der sich Interessierte bewerben können. Wenn wir sie für geeignet halten, machen sie erstmal zu Reviewern für maximal zwei Teams, wo sie sich dann einbringen können."

FIFA 19: Cristiano Ronaldo auf dem Cover

Wie bereits im vergangenen Jahr wird auch bei FIFA 19 Cristiano Ronaldo auf dem Cover zu sehen sein. Dies gab Electronic Arts bereits am Anfang Juni bekannt.

Welches Trikot der Portugiese dieses Jahr auf dem Cover tragen wird, bleibt abzuwarten - Ronaldo wechselte Anfang Juli zu Juventus Turin.

