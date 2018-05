FIFA 18: EA Sports veröffentlicht kostenlose WM-Erweiterung – Spielmodi, Icons, FUT

Der Videospielentwickler EA Sports wird zur WM 2018 eine kostenlose Erweiterung für FIFA 18 veröffentlichen. Wann das Update verfügbar sein wird, welche Spielmodi die WM-Erweiterung anbietet und wie das beliebte Format "FIFA Ultimate Team" eingebunden ist, erfahrt Ihr hier.

FIFA 18 war im vergangenen Jahr das meistverkaufteste Videospiel in Europa. "Freu dich auf den Nervenkitzel und die Dramatik des größten Fußballturniers der Welt mit dem authentischen World Cup-Turniermodus mit allen 32 lizenzierten Ländern", heißt es auf der offiziellen EA-Sports-Homepage.

Wann stellt EA Sports die WM-Erweiterung zur Verfügung?

Das kostenlose Update wird am 29. Mai zum Download freigegeben. Die Erweiterung ist sowohl für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC erhältlich. Für die App-Version auf dem Mobilgerät erscheint das Update am 6. Juni.

Die WM in Russland startet am 14. Juni mit dem Eröffnungsspiel zwischen Gastgeber Russland und Saudi-Arabien (17 Uhr).

Welche Spielmodi bietet die WM-Erweiterung für FIFA 18?

2018 FIFA World Cup Russia: Das Turnier wird so nachgespielt, wie es auch in der Realität stattfinden wird. Man wählt eines der 32 qualifizierten und spielt die Endrunde von den Gruppenspielen bis zum Finale durch.

Individuelles FIFA-World-Cup-Turnier: Ein Modus für alle Niederländer und Italiener dieser Welt. Hier besteht die Möglichkeit, sich sein eigenes Turnier zusammenzustellen. Sowohl die Teilnehmer als auch der WM-Spielplan können individuell gestaltet werden. Zur Verfügung stehen alle Nationalmannschaften aus FIFA 18.

FIFA World Cup Anstoß: Wie gewohnt gibt's auch Einzelspiele, offline oder online, mit den offiziellen Trikots und "authentischer Stadion-Atmosphäre".

FIFA World Cup Ultimate Team: Den beliebtesten FIFA-Modus gibt's auch in der WM-Erweiterung. Zur Verfügung stehen die Spieler aus den 32 qualifizierten Nationalteams sowie ausgewählte Legenden wie Ronaldinho. Welche zusätzlichen Icons der "unvergessenen Spieler der Turniergeschichte" zur Verfügung stehen werden, hat EA Sports noch vorenthalten.

Diese Nationalmannschaften gibt es bei FIFA 18 (exklusive WM-Teilnehmer)

Konföderation Nationalteams CAF Kamerun, Elfenbeinküste, Ägypten, Südafrika CONCACAF Kanada, USA, CONMEBOL Bolivien, Chile, Ecuador, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela OFC Neuseeland AFC China, Indien UEFA Österreich, Tschechische Republik, Finnland, Griechenland, Ungarn, Irland, Italien, Niederlande, Nordirland, Norwegen, Rumänien, Schottland, Türkei, Wales

So funktioniert FIFA World Cup Ultimate Team

Teamchemie: Aus FUT setzt sich die Stärke der Teamchemie aus den Verbindungen der einzelnen Spieler durch Nationalitäten, Klubs, Ligen und Lieblingsposition zusammen. Bei FIFA World Cup Ultimate Team werden Klubs und Ligen durch Nationalmannschaften und Konföderationen ersetzt.

Aus FUT setzt sich die Stärke der Teamchemie aus den Verbindungen der einzelnen Spieler durch Nationalitäten, Klubs, Ligen und Lieblingsposition zusammen. Bei FIFA World Cup Ultimate Team werden Klubs und Ligen durch Nationalmannschaften und Konföderationen ersetzt. Spielerstärke: Die Werte der Spieler erfahren ständig Updates. Diese Werte orientieren sich auch während des Turniers in Russland an den Auftritten der Spieler.

Die Werte der Spieler erfahren ständig Updates. Diese Werte orientieren sich auch während des Turniers in Russland an den Auftritten der Spieler. Doppelset-Vorteil: Viele Zocker kaufen sich Spieler-Sets bei FUT. Das ist auch in der WM-Version möglich. Um das Geld für den kurzen Zeitraum der Weltmeisterschaft nicht mehr oder weniger aus dem Fenster geworfen zu haben, erhält man in FUT 18 einen entsprechenden Set-Gegenwert.

Das zusammengestellte WM-Ultimate-Team kann in Einzelspieler- und Online-Turnieren, im Einzelspieler- und Online-Draft sowie bei Squad Building Challenges eingesetzt werden.

Diese Nationalteams erstellt EA Sports extra für das WM-Update