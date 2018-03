VfL Wolfsburg - FIFA 18 Wolves-E-Academy: Modus, Anmeldung, Erklärung

Der VfL Wolfsburg startet gemeinsam mit seinem eSport-Hauptpartner CosmosDirekt die Wolves E-Academy. Dabei wollen die Grün-Weißen und der Direktversicherer Nachwuchstalente im Bereich des FIFA-E-Sport scouten, fördern und mittelfristig ein Wolves E-Academy-Team mit hoffnungsvollen Talenten aufbauen. Hier erklären wir den Modus, die Anmeldung und Qualifikation rund um die Wolves-E-Academy.

Wolves-E-Academy: Teilnahme und Qualifikation

Um sich für die Wolves-E-Academy zu qualifizieren, muss man bis ins Grand Final vordringen. Das Grand Final ist die finale Runde, in der die besten 16 aus allen aufgeführten Wettbewerben noch einmal gegeneinander antreten werden. Folgende Möglichkeiten stehen euch offen, um euch einen Platz zu sichern.

Online-Qualifikationsturnier: Den Auftakt und somit die erste Chance, das Ticket für das Finale zu lösen

Offline-Qualifikationsturnier: Dieses wird am 21./22. April in Wolfsburg stattfinden

Ein europaweiter Online-Qualifikationsausscheid

Eine Social-Media-Skill-Challenge

Ablauf bei der Quali für die Wolves-E-Academy

Datum Event Montag, 26.03.2018 Announcement 12 Uhr Mittwoch, 04.04.2018 Nationaler Online-Qualifier Mittwoch, 11.04.2018 Start: Anmeldung Offline-Turnier Montag, 16.04.2018 Start: Social Media - Skill Challenge Samstag, 21.04.2018 Offline-Turnier in Wolfsburg Sonntag, 22.04.2018 Offline-Turnier in Wolfsburg Mittwoch, 25.04.2018 Start: Anmeldung europaweiter Qualifier Montag, 30.04.2018 Ende: Skill Challenge Mittwoch, 02.05.2018 Durchführung: Europaweiter Qualifier Freitag, 25. Mai 2018 Grand Final Samstag, 26. Mai 2018 Grand Final Sonntag, 27. Mai 2018 Grand Final

Wolfsburgs E-Academy: Der Offline-Modus

Die Turniere im Offline-Modus werden in Wolfsburg ausgetragen, zur Anmeldung geht es hier entlang. Hierbei wird erst im Gruppenmodus gespielt, wobei aus jeder Gruppe die zwei Besten weiter kommen. Die vier Besten aus der K.O. Phase stehen dann automatisch im Grand Final.

Gruppenphase mit 128 Teilnehmern

85er Modus*

Die ersten beiden jeder Gruppe kommen weiter

Danach dann Playoffs

Alle mit dem Team von Wolfsburg

*85er Modus: Für die Chancengleicheit der Gamer werden hier alle Teams auf eine Gesamtstärke von 85 gesetzt. Das bedeutet zum Beispiel: Robert Lewandowski hat die gleiche Gesamtstärke wie Mitchell Weiser. Allerdings behalten die Spieler entsprechend ihrer Positionen andere Einzelstärken. So ist der Abwehrspieler besser im Verteidigen und der Stürmer besser im Abschluss. Auch die körperlichen Voraussetzungen der Spieler machen Unterschiede (Größe, Physis, etc.).

Wolfsburgs E-Academy: Der Online-Modus

Im Gegensatz zum Offline-Turnier starten die Teilnehmer bei Online-Modus direkt in die K.O.-Phase. Nur die zwei Besten schaffen es in das Grand Final.

Direkt K.O.-Phase

85er Modus

Alle mit dem Team von Wolfsburg

Die besten Zwei kommen weiter

Hier geht's zur Anmeldung für den Online-Modus.

Wolfsburgs E-Academy: Das Grand Final

4 Talente über den nationalen Online Qualifier

4 Talente über den Offline Qualifier in Wolfsburg

2 Talente über die Social Media Kampagne "Skill Challenge"

2 Talente über die Wölfe FIFA Challenge

2 Talente über den europaweiten Online Qualifier (Last Chance)

2 Wildcards (z.B. Partnerturniere oder für ausgewählte Talente, die vielleicht knapp gescheitert sind)

Daraus ergeben sich die 16 Talente, die für das Final Event qualifiziert sind.

Grand Final: Datum und Erklärung

Über mehrere Qualifikationsphasen sollen Nachwuchsspieler ihr Können am Controller unter Beweis stellen, um sich schlussendlich für das Grand Final vom 25. bis zum 27. Mai in Wolfsburg zu qualifizieren. Dort werden die besten 16 Akteure unter den Augen einer fachkundigen Jury um die Plätze in der Wolves E-Academy kämpfen. Dank einer eigens produzierten YouTube-Serie können Fans des E-Sport den Weg der aufstrebenden Talente hautnah miterleben.