3. Liga heute live: Alle Samstags-Begegnungen im TV, LIVESTREAM, LIVETICKER

Am heutigen Drittliga-Samstag stehen insgesamt sechs Partien auf dem Spielplan. Welche Samstagsspiele des 33. Spieltags im Free-TV und welche im Pay-TV übertragen werden, erfahrt ihr hier bei SPOX. Außerdem bekommt ihr hier einen Überblick zu allen anstehende Begegnungen am 33. Spieltag.

Auch in Liga Drei geht es langsam in die heiße Phase. Insgesamt sind noch 18 Punkte pro Team zu vergeben. Der unmittelbaren Abstiegsbedrohung ausgesetzt sind in erster Linie Vereine ab Tabellenplatz 13. Aber auch Preußen Münster und die SpVgg Unterhaching können sich ihrer Sache noch nicht ganz sicher sein. Theoretisch sind beide Vereine für die "Keller-Teams" der 3. Liga punktemäßig noch einholbar.

3. Liga live: Übertragung der heutigen Spiele im TV und LIVESTREAM

Einige der abstiegsgefährdeten Drittligisten greifen heute bereits ins Geschehen ein. Unter anderem im Einsatz sind die Tabellenschlusslichter aus Aalen, Jena, Cottbus und Braunschweig. Eines dieser abstiegsbedrohten Teams wird im Free-TV zu sehen sein.

Das Heimspiel des FC Energie Cottbus wird ab 14 Uhr bei den Öffentlich-Rechtlichen im MDR gezeigt. Dieses MDR-Duo führt euch durch die Partie Energie Cottbus - 1. FC Kaiserslautern:

Moderation: Stephanie Müller-Spirra

Kommentator: Torsten Püschel

Selbstverständlich wird die Begegnung zwischen Cottbus und Kaiserslautern auch im MDR-Livestream ausgestrahlt.

Auch die Partie TSV 1860 München - Preußen Münster wird heute live im Free-TV übertragen. Um die restlichen Live-Übertragungen der 3. Liga kümmert sich der Pay-TV-Sender MagentaSport.

Hier eine Übersicht aller Live-Übertragung des Tages im TV und LIVESTREAM (3. Liga):

Anstoß Heim Gast Live-Übertragung 14 Uhr 1860 München Preußen Münster MagentaSport, BR, WDR 14 Uhr Energie Cottbus 1. FC Kaiserslautern MagentaSport, MDR, SWR 14 Uhr Eintracht Braunschweig Sonnenhof Großaspach MagentaSport 14 Uhr Hansa Rostock Carl Zeiss Jena MagentaSport 14 Uhr Wehen Wiesbaden Fortuna Köln MagentaSport 14 Uhr VfR Aalen Sportfreunde Lotte MagentaSport

3. Liga heute im LIVETICKER bei SPOX

Darüber hinaus bietet SPOX eine praktische Alternative zu den Live-Übertragungen im TV und im Stream an. Mithilfe des SPOX-Livetickers bleibt ihr jederzeit auch von unterwegs zu allen Live-Spielen der 3. Liga auf dem Laufenden.

3. Liga - 33. Spieltag: Alle Begegnungen in der Übersicht

Heute Nachmittag stehen sechs Drittliga-Duelle auf dem Programm. Alle sechs Begegnungen des Tages werden jeweils um 14 Uhr angepfiffen. Die restlichen Partien des 33. Spieltags finden am morgigen Sonntag sowie am Montag statt. Herauszuheben ist vor allem das Montagsspiel der beiden Aufstiegsaspiranten Würzburger Kickers und Karlsruher SC.

Das sind alle Drittliga-Begegnungen des 33. Spieltags im Überblick:

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Fr., 12.04. 19 Uhr SV Meppen Hallescher FC Sa., 13.04. 14 Uhr 1860 München Preußen Münster Sa., 13.04. 14 Uhr Energie Cottbus 1. FC Kaiserslautern Sa., 13.04. 14 Uhr Eintracht Braunschweig Sonnenhof Großaspach Sa., 13.04. 14 Uhr Hansa Rostock Carl Zeiss Jena Sa., 13.04. 14 Uhr Wehen Wiesbaden Fortuna Köln Sa., 13.04. 14 Uhr VfR Aalen Sportfreunde Lotte So., 14.04. 13 Uhr SpVgg Unterhaching FSV Zwickau So., 14.04. 14 Uhr KFC Uerdingen VfL Osnabrück Mo., 15.04. 19 Uhr Würzburger Kickers Karlsruher SC

Wehen Wiesbaden - Fortuna Köln: Spieldaten und Aufstellungen

Auch das anstehende Duell zwischen Wehen Wiesbaden und Fortuna Köln hat es in sich. Während die einen weiterhin auf den direkten Aufstieg hoffen, kämpfen die anderen im Tabellenkeller um den Klassenerhalt.

Der Ball rollt ab 14 Uhr in der Brita-Arena von Wiesbaden, die mit einer Gesamtkapazität von 12.250 Zuschauerplätzen ausgestattet ist.

Dem Gastgeber fehlen aller Voraussicht nach Dams (Muskelfaserriss) und Schwadorf (Bänderverletzung im Sprunggelenk), während die Gäste aus Köln wohl auf Bruhns (Mittelhandbruch), Kegel (Kreuzbandriss) und Pintol (Muskelfaserriss) verzichten müssen. Fortuna-Abwehrmann Dominik Ernst ist rotgesperrt und dementsprechend nicht im Aufgebot für das anstehende Auswärtsspiel.

Wehen Wiesbaden - Voraussichtliche Aufstellung: Kolke - Kuhn, Mockenhaupt, Lorch, Dittgen - Mrowca, Titsch Rivero - Shipnoski, N. Schmidt - Schäffler, Kyereh

Kolke - Kuhn, Mockenhaupt, Lorch, Dittgen - Mrowca, Titsch Rivero - Shipnoski, N. Schmidt - Schäffler, Kyereh Fortuna Köln - Voraussichtliche Aufstellung: Rehnen - Schiek, Fritz, Kyere Mensah, Bröker - Scheu, Brandenburger, Kurt, Andersen - Eberwein, Dahmani

3. Liga: Aktuelle Tabelle am 33. Spieltag