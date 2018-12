DAZN Merry Matchdays - Übertragungen an Weihnachten im Livestream: Premier League, NBA, NFL, Darts

Der Sport macht auch an Weihnachten keine Pause - und ihr könnt ausgewählte Ligen und Spiele an den Feiertagen verfolgen. Wir geben Euch einen Überblick über die Übertragungen der Begegnungen und Events.

Die Bundesliga hat sich in die Winterpause verabschiedet, die Premier League und auch die Serie A bestreiten am 1. Weihnachtsfeiertag jedoch Partien. In den USA wird ebenfalls gespielt. Die NFL wartet mit zwei Spielen auf und in der NBA werden traditionell die Christmas Games ausgetragen.

Artikel und Videos zum Thema

Der Online-Streamingdient DAZN hat diese alle im Angebot. Zusätzlich zeigt das Portal auch ausgewählte Spiele der Champions League und Primera Division sowie alle Partien der Europa League und Ligue 1. Auch die Highlights der 1. und 2. Bundesliga können auf der Plattform abgerufen werden.

Sichere jetzt den Probemonat

DAZN-Übertragungen an Heiligabend (24.12.2018)

US-Sport-Fans kommen bereits in der Nacht auf Heiligabend auf ihre Kosten. Zusätzlich wird um 17.30 Uhr eine Partie aus der KHL übertragen.

Uhrzeit Sportart Liga Begegung 2.20 Uhr American Football NFL Seattle Seahawks - Kansas City Chiefs 2.30 Uhr Basketball NBA Golden State Warriors - LA Clippers 17.30 Uhr Eishockey KHL Dinamo Minsk - Ak Bars

DAZN-Übertragungen am 1. Weihnachtsfeiertag (25.12.2018)

Traditionell spielt die NBA am ersten Weihnachtsfeiertag. Ab 18 Uhr laufen die Christmas Games live auf DAZN. Darüber hinaus zeigt auch SPOX.com eine Partie live: Ab 21 Uhr könnt ihr kostenlos das Spiel der Oklahoma City Thunder mit Dennis Schröder bei den Houston Rockets mit Isaiah Hartenstein live sehen.

Uhrzeit Sportart Liga Begegung 2.15 Uhr American Football NFL Oakland Raiders - Denver Broncos 18 Uhr Basketball NBA New York Knicks - Milwaukee Bucks 21 Uhr Basketball NBA Houston Rockets - Oklahoma City Thunder 23.30 Uhr Basketball NBA Boston Celtics - Philadelphia 76ers

DAZN-Übertragungen am 2. Weihnachtsfeiertag (26.12.2018)

Am Boxing Day In England sind alle Klubs der Premier League im Einsatz. Mit den Einzelspielen sowie der Goalzone-Konferenz verpasst ihr kein Tor. Ebenso wenig wie die Treffer in Italien. Denn auch in der Serie A müssen die Teams am zweiten Weihnachtsfeiertag ran.

Uhrzeit Sportart Liga Begegung/Event 2 Uhr Basketball NBA Golden State Warriors - Los Angeles Lakers 12.30 Uhr Fußball Serie A Frosinone - AC Milan 13.30 Uhr Fußball Premier League Fulham - Wolverhampton 15 Uhr Fußball Serie A Atalanta - Juventus Turin 15 Uhr Fußball Serie A Bologna - Lazio Rom 16 Uhr Fußball Premier League Goalzone-Konferenz (u.a. mit Manchester City) 18 Uhr Fußball Serie A AS Rom - Sassuolo 20.30 Uhr Fußball Premier League Watford - Chelsea 20.30 Uhr Fußball Serie A Inter - SSC Neapel

DAZN-Übertragungen am 27.12.2018

Nach den Feiertagen geht es nahtlos weiter. Wie gewohnt gibt es ein NBA-Spiel pro Nacht. Zudem geht die Darts-WM in die entscheidende Phase.