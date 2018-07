Formel 1 - Der GP von Österreich heute live: TV-Übertragung, Livestream, Liveticker

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN FIVB Beach Volleyball World Tour Warschau: Tag 5 World Cup Spanien -

Heute Nachmittag findet in der Königklasse des Motorsports der Große Preis von Österreich statt. Hier bekommt ihr alle Infos zum Formel-1-Rennen in Spielberg, inklusive Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

Seit 2014 ist das Rennen auf dem Red Bull Ring in Spielberg wieder fester Bestandteil des Rennkalenders. Lewis Hamilton wird heute alles daran setzen, in Österreich seine WM-Führung vor Sebastian Vettel auszubauen.

Wann und wo findet der Große Preis von Österreich statt?

Das Rennen am Red Bull Ring in Spielberg in der Steiermark beginnt heute um 15.10 Uhr Ortszeit.

Seit 2004 ist das gesamte Renngelände im Besitz von Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz, der das Gelände in ein Motorsportzentrum umbauen ließ. Der Österreich-Ring war zwischen 2003 und 2011 nicht in Betrieb, ehe die Strecke am 15. Mai 2011 unter dem neuen Namen wiedereröffnet wurde.

Der Österreich-GP im TV, Livestream und Liveticker

Das Rennen ist wie gewohnt im Free-TV bei RTL zu sehen. Die Vorberichterstattung beginnt um 14.15 Uhr. Zudem bietet der Sender auch einen kostenpflichtigen Livestream an.

Alternativ könnt ihr das Rennen bei F1 TV verfolgen. Die Kosten für den Stream belaufen sich auf 7,99 Euro pro Monat, oder alternativ auf 64,99 Euro im Jahr. Dort könnt ihr alle Sessions ohne Werbeunterbrechung verfolgen und bekommt zusätzliche Einblicke hinter die Formel-1-Kulissen. Hier gibt's alle Infos.

Bei SPOX könnt ihr das Rennen auch im LIVETICKER verfolgen.

© getty

Die Startaufstellung beim Österreich-GP

Im Qualifying setzte sich das Mercedes-Duo um Bottas und Hamilton eindrucksvoll durch und wird das Rennen von ganz vorne beginnen. Sebastian Vettel beendete das Qualifying eigentlich auf Platz drei, wurde aber aufgrund einer Strafe um drei Plätze nach hinten versetzt.