Welche Live-Sport-Events kann ich heute im TV sehen? Tennis, Fußball, Formel 1.

Für das DFB-Team steht heute das finale WM-Testspiel gegen Saudi-Arabien an. Außerdem: Das Halbfinale der Männer der French Open startet heute mit Dominic Thiem, am frühen Nachmittag spielt Titelverteidiger Rafael Nadal im Topspiel gegen Juan Martin del Potro. Vor dem GP von Kanada am Sonntag findet heute das erste Training statt. Hier findet ihr alle Infos zum wichtigsten Live-Sport des heutigen Tages.

Während es beim Tennis schon um den Finaleinzug geht, startet die Fußball-Weltmeisterschaft nächste Woche erst mit den Gruppenspielen. Es laufen die Generalproben der Nationen.

Deutschland vs. Saudi-Arabien - Das finale Testspiel des DFB-Teams heute

Am Freitagabend trifft das DFB-Team im letzten Testspiel vor der anstehenden Weltmeisterschaft auf Saudi-Arabien. Die deutsche Mannschaft will den ersten Sieg 2018 einfahren. Mehr Infos zum Spiel gibt es hier.

Deutschland gegen Saudi-Arabien heute live sehen: TV, Livestream, Liveticker

Die Partie wird von der ARD übertragen. Berichtet wird ab 18.50 Uhr von Moderator Alexander Bommes und WM-Experten Thomas Hitzlsperger. Im Internet auf dem Livestream der ARD wird Deutschland vs. Saudi-Arabien auch angeboten.

Zusätzlich kann man das Spiel natürlich im Liveticker auf SPOX verfolgen. Hier geht's zum Ticker.

Schweiz vs. Japan: Heute live sehen

Auch die Schweiz hat ihr letztes Testspiel vor der WM. Der Gegner bei der Generalprobe ist Japan. Die Partie wird live vom Streamingdienst DAZN übertragen. DAZN kostet bei einem Abonnement 9,99 Euro, wobei der erste Monat dabei gebührenfrei ist.

DAZN überträgt auch sonst alle Spiele der Premier League, Primera Division, Seria A und Ligue 1. Neben Fußball wird auch live von anderen Sportarten, wie zum Beispiel US-Sport und Boxen berichtet.

Fußball-Weltmeisterschaft: Testspiele vor der WM

Anstoßzeit Heim Auswärts 17 Uhr Iran Litauen 18 Uhr Kroatien Senegal 20.45 Uhr Polen Chile

French Open: Dominik Thiem und Rafael Nadal im Halbfinale

Dominic Thiem hat sich im Viertelfinale gegen Alexander Zverev durchgesetzt. Darüber hinaus hat Rafael Nadal Diego Schwartzmann nach Satzrückstand bezwungen (3:1).

Heute stehen die Halbfinal-Spiele der Männer bei den French Open an.

Startzeit Spielrunde Spielpaarung 13 Uhr Halbfinale Marco Ceccinato (ITA) - Dominic Thiem (AUT) 15.30 Uhr Halbfinale Rafael Nadal (ESP) - Juan Martin del Potro (ARG)

Live-Übertragung der French Open: Die Halbfinal-Spiele

Beide Halbfinal-Spiele sowie generell alle Matches der French Open sind bei Eurosport zu sehen. Über den Eurosport Player kann man die Begegnungen auch im Livestream im Internet verfolgen.

Alle Halbfinal-Partien könnt ihr darüber hinaus auf SPOX im LIVETICKER verfolgen. Hier geht es zur Übersicht aller Liveticker von heute.

Formel 1 - Der Große Preis von Kanada: Das Training

Am Sonntag, den 10. Juni, findet der Große Preis von Kanada in der Formel 1 statt. Heute geht es dafür in zwei Trainingseinheiten. Lewis Hamilton möchte seinen Titel aus 2017 in Kanada verteidigen.

© getty

GP von Kanada: Wo kann ich das Training der Formel 1 live sehen?

Beide Trainingseinheiten vor dem GP von Kanada werden bei n-tv übertragen. Sowohl im TV als auch im Livestream.