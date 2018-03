Highlights auf Instagram: SexySPOXClips zeigt alle kuriosen und spektakulären Szenen

Seit Ende 2017 zeigt der Kanal SexySPOXClips alle Highlights aus der Welt des Sports auf Instagram. SexySPOXClips ist der erste und einzige Channel, der die schönsten, kuriosesten und spektakulärsten Szenen aus etlichen Sportarten kostenfrei und in HD-Qualität über Instagram zur Verfügung stellt.

Dabei zeigt SexySPOXClips das Beste aus den europäischen Top-Ligen des Fußballs, unter anderem der Bundesliga, der Primera Division, der Serie A und der Ligue 1.

Dazu gehören aber auch die NBA, Darts, und unzählige weitere Sportarten aus dem umfangreichen Rechte-Paket der Streamingplattform DAZN.

Wer also nichts mehr von Neymar, Ronaldo, Messi, LeBron James und Co. verpassen und täglich interessante Stories mit Einblicken in das Leben und die Welt der Sportstars haben möchte, folgt einfach SexySPOXClips auf Instagram. Hier entlang.

Dazu verlost SexySPOXClips immer wieder attraktive Preise. Zum Launch des Kanals wurden zum Beispiel fünf Jahresabbos von DAZN unter allen Followern vergeben.

SexySPOXClips zeigt diese Highlights: