Der Sport-TV-Programmüberblick für Weihnachten: Alle Infos zu Livestreams, Highlights und Games to watch

NFL, NBA Christmas Games und der Boxing Day in der englischen Premier League - trotz Bundesliga-Winterpause in Deutschland müssen Sportfans an Weihnachten noch lange nicht auf echte Highlights und Live-Events verzichten. SPOX verrät euch, wie der Fahrplan für die Feiertage aussieht und welche Spiele ihr wo sehen könnt.

Den Beginn an den Weihnachtstagen macht die NBA-Partie der Atlanta Hawks (7-23) gegen die Dallas Mavericks (8-23), die in den USA noch am 23.12. stattfindet. Die beiden Teams kämpfen zwar beide mit großen Problemen und werden in dieser Saison nichts mehr mit dem Rennen um die Play Offs zu tun haben, aber für deutsche Fans ist das Duell ein besonderes. Es kommt nämlich einmal mehr zum Aufeinandertreffen des deutschen Point Guards Dennis Schröder mit Mavs-Legende Dirk Nowitzki.

In der NFL kommt es außerdem in der Nacht auf Heiligabend zum großen Rivalenduell der Green Bay Packers (7-7) und den Minnesota Vikings (11-3). Die Packers mussten in dieser Saison nicht nur auf den Division-Sieg verzichten, sondern werden im Januar auch keine Postseason-Spiele im Lambeau Field erleben. Da will man natürlich den Vikings wenigstens Weihnachten vermiesen.

Beide Spiele gibt es bei DAZN.

Week 16 in der NFL: Die Play Offs sind nah

Philadelphia, Pittsburgh, Minnesota, New England und Jacksonville stehen vor Woche 16 der National Football League bereits als Sieger in ihren jeweiligen Divisions fest und sind den den Play Offs dabei. Für eine ganze Reihe anderer Teams geht es in den Sonntagsspielen am 24. Dezember darum, ihre Chance auf ein Ticket für die Postseason noch zu ergattern. Um 19 Uhr werden neun Partien angepfiffen, die ihr in der Konferenz bei NFL RedZone auf DAZNverfolgen könnt.

Besonders im Blickpunkt wird dabei das Division-Duell zwischen den New Orleans Saints (10-4) und den Atlanta Falcons (9-5) stehen. Auch die Buffalo Bills (8-6) brauchen unbedingt einen Sieg - und das ausgerechnet in Foxboro, der Heimat der New England Patriots (11-3).

Um 22:25 Uhr wird es dann nicht weniger spannend, wenn die Dallas Cowboys (8-6) die Seattle Seahawks (8-6) empfangen. Beide Teams brauchen den Sieg, um ihre Chance auf die Wildcard-Runde im Januar zu erhalten.

Die NBA Christmas Games: The same procedure as every year

70 Jahre NBA Christmas Games werden in diesem Jahr gefeiert. Die Partien am 25. Dezember haben Tradition in den USA und bieten jedes Jahr beste Unterhaltung. Zum dritten Mal in Serie wird das absolute Topspiel der fünf Christmas Games Golden State Warriors gegen die Cleveland Cavaliers heißen.

Seit 1999 spielen außerdem die Boston Celtics sowie die Los Angeles Lakers immer Weihnachten. Genauere Informationen rund um die NBA Christmas Games findet ihr hier.

Der Boxing Day in der Premier League

Auch auf der Insel hat Sport an Weihnachten Tradition. In England spielen die Teams der Premier League jedes Jahr am 26. Dezember, dem sogenannten Boxing Day. Auch hier überträgt DAZN ausgewählte Partien. Die Highlights gibt's dann von allen Spielen.

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Dienst für Spitzensport aus aller Welt. Ob Fußball, US-Sport, Boxen, Darts oder Golf, bei DAZN werdet ihr stets fündig. Den ersten Monat gibt es zur Probe umsonst, danach kostet das Abo 9,99 Euro im Monat.

Der Sport-TV-Programmüberblick: Livestreams, Highlights, Games to watch

Hier findet ihr eine Übersicht aller Partien, die um Weihnachten 2017 ausgetragen werden mit Infos zur Uhrzeit und zur Übertragung.