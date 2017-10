Effzeh - alle haben es gewusst…

Neues aus der mySPOX-Blogosphäre! Diesmal im BLOG-BLICK: Alle Fragen und Antworten rund um den FC Bayern, ein verkannter F1-Weltmeister und die ach so voraussehbare Krise in Köln.

Ist Don Jupp wirklich die richtige Lösung als Interimstrainer? Kommt zur neuen Saison Tuchel? Oder Nagelsmann? Oder ganz ein Anderer? Kann man in der Champions League noch mal richtig groß auftrumpfen? Wie sieht die Transferpolitik in der Zukunft aus? Fragen über Fragen beim FC Bayern! Das User-Panel des Bayrischen Quartetts hat nach Antworten gesucht und sie auch tatsächlich gefunden.

Es heißt also mal wieder "Quo vadis, FC Bayern?" Wohin führt der Weg des Rekordmeisters? Für maxinho1992 gibt es da nur eine Antwort: Ins Mittelmaß! Von europäischen Triumphen ist man in München weiter entfernt denn je...



Krise ohne Ende in Köln. Nach dem Rausch der letzten Saison folgte der große Absturz - Katerstimmung beim Effzeh. Und irgendwie haben es alle doch vorher gewusst. Oder nicht? User donluka ordnet die Geißbock-Dinge auf seine ganz eigene Weise ein und befasst sich mit der Schnelllebigkeit des Profifußballs. Am Ende ist es eben doch alles eine Frage des Zusammenhangs...



Lewis Hamilton steht kurz davor, zum vierten Mal F1-Weltmeister zu werden. Die ganz große Anerkennung bleibt ihm aber gleichwohl versagt. Für viele F1-Fans ist er nach wie vor ein rotes Tuch. Doch warum eigentlich? Was ist so besonders an dem Briten? Edelreservist hat sich mal so seine Gedanken gemacht.